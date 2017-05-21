أسعار سلع منفذ القوات المسلحة بنقابة الصحفيين

محمد مجدي وأحمد اللاهونيقامت "المال"، بجولة داخل منفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي أقيم داخل نقابة الصحفيين، وتم افتتاحه منذ قليل.وجاءت الأسعار كالتالي، مكرونة كوين وزن 400 جرام 2.5 جنيه، سكر الوطنية 1 كيلو 9 جنيهات، زيت عباد الشمس 1 لتر 15 جنيهاً، جبنة الفراعنة 750



محمد مجدي وأحمد اللاهوني

قامت “المال”، بجولة داخل منفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي أقيم داخل نقابة الصحفيين، وتم افتتاحه منذ قليل.

وجاءت الأسعار كالتالي، مكرونة كوين وزن 400 جرام 2.5 جنيه، سكر الوطنية 1 كيلو 9 جنيهات، زيت عباد الشمس 1 لتر 15 جنيهاً، جبنة الفراعنة 750 جرام 15 جنيهاً، جبنة هيرو 16 قطعة 7.5 جنيه.

وسجل عسل أبيض الفراعنة 1 كيلو 35 جنيهاً، ووصل طبق بيض أبيض مائدة اليوم 32 جنيها، بيض أحمر مائدة اليوم 33 جنيهاً، واللحوم البرازيلي المجمدة 1 كيلو بـ70 جنيهاً، والدواجن المجمدة بسعر 31 جنيهاً للكيلو الواحد.