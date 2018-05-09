أسعار سلع رمضان ومونديال روسيا.. أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى تناقش برامج التوك شو الليلة، عدد من القضايا البارزة، أهمها أسعار سلع شهر رمضان، ومونديال كأس العالم. زاهى حواس فى "كل يوم" على on e يستضيف الإعلامى عمرو أديب فى حلقته ببرنامج "كل يوم"، على قناة فى التاسعة والنصف مساءً ، العالم الأثرى الك

رحاب صبحى

تناقش برامج التوك شو الليلة، عدد من القضايا البارزة، أهمها أسعار سلع شهر رمضان، ومونديال كأس العالم.

زاهى حواس فى “كل يوم” على on e





يستضيف الإعلامى عمرو أديب فى حلقته ببرنامج “كل يوم”، على قناة فى التاسعة والنصف مساءً ، العالم الأثرى الكبير الدكتور زاهى حواس، ويتناول اللقاء الحديث عن أهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وافتتاح المتحف الكبير.

ويتطرق الحوار مع عمرو أديب، إلى كيفية الاهتمام بالآثار المصرية التي هي أساس الحضارة المصرية القديمة، ودورها في تنشيط حركه السياحة في مصر.

وزير التموين فى “مصر النهاردة” على الأولى

تفتح الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها “مصر النهاردة” فى العاشرة مساءً على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، ملف التموين فى مصر، وذلك من خلال لقاء خاص مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتطرح خلال الحلقة العديد من الأسئلة منها، كيف ستواجه الوزارة غول الأسعار فى شهر رمضان الكريم؟ وهل غطت معارض “أهلا رمضان” جميع محافظات الجمهورية؟ وما هى معوقات ضم المواليد الجدد لبطاقات التموين؟.

نهائيات كأس العالم فى “آخر النهار”

يستضيف الإعلامى معتز الدمرداش فى حلقة برنامج “آخر النهار” على قناة النهار فى الثامنة مساء ً ، النقاد الرياضيين أحمد جلال، وعمر ربيع ياسين، والناقد الرياضي بلال السيسى، وتحليل لمباريات الدورى الممتاز ونهائى كأس مصر بين الزمالك وسموحة.

كما تطرق حلقة “آخر النهار” إلى استعدادات مصر لخوض نهائيات كأس العالم والتشكيل المتوقع أن يخوض به كوبر مباريات مونديال روسيا 2018، إضافة إلى الحديث عن النجم محمد صلاح ونهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

استعدادات رمضان فى مساء dmc

يحتفي الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء Dmc، فى العاشرة مساء ً على قناة dmc بالحرف الرمضانية ويكشف تفاصيل الاستعدادات لرمضان خلال فقرة “اسطوات مصر” مع صناع الخيامية والكنافة والفوانيس والعصائر.

وتشمل الفقرة الثانية من البرنامج، فقرة نقاشية تشمل الجديد فيما يخص صعوبات التعلم مع المتخصصين، وكيف تتعامل الأسر مع قلة التركيز عند الأطفال، ويحلل الفقرة مع أسامة كمال كلا من دكتورة أميرة عبدالعزيز ذكي حنا، ودكتورة رشا نجيب عادل سامي، ودكتورة أميرة مجدي محمد الضباع.