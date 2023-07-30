أسعار ساعات أوميجا وكارتييه تصعد مقابل تراجع رولكس

صعدت أسعار بعض الساعات الفاخرة ذات الأسعار المتوسطة بما في ذلك أسعار “أوميجا” و”كارتييه” في أدائها، بينما تواصل أسعار ساعات “رولكس” و”باتيك فيليب” و”أوديمار بيغه” الأكثر شعبية والأعلى سعراً تراجعها في السوق الثانوية، بحسب وكالة بلومبرج.

انخفض مؤشر “بلومبرج صبدايل ووتش” بنسبة 1.4% في شهر واحد متراجعاً بذلك بنسبة 16% منذ العام الماضي. يتتبع المؤشر أكثر من 50 طرازاً من الساعات الفاخرة وتداولها من حيث القيمة في السوق الثانوية، ويشمل بشكل أساسي ساعات “رولكس” و”باتيك” و”إيه بي”.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وانهيار العملات المشفرة إلى زيادة المعروض من الساعات الفاخرة المستعملة ودفع الأسعار إلى التراجع بعد ارتفاعها في عام 2021.

ومع ذلك، تخالف هذا الاتجاه بعض ساعات العلامات التجارية ذات الأسعار المتوسطة ومن بينها ساعات “تاغ هوير” و”تيودور” ، وفقاً لبيانات صادرة عن ” صبدايل”، وهي شركة لبيع الساعات المستعملة ومنصة تداول يقع مقرها في المملكة المتحدة.

أسعار ساعات “أوميجا”

ارتفعت قيمة مجموعة من خمس ساعات مختارة بنسبة 17% في عام. حيث يظهر ارتفاع الأسعار أن هواة جمع الساعات والمتحمسين لشرائها يبحثون عن ساعات نادرة مقومة بأقل من قيمتها، وفي بعض الحالات، ساعات أصغر حجماً.

تُقدّر قيمة ساعة “أوميجا سيماستر” التي يبلغ قطرها 36 ملم الآن نحو 5253 دولاراً. قال كريستي ديفيس، المؤسس المشارك لـ”صبدايل”، ترتفع قيمة هذا الطراز لأنه يجسد كلاً من الاتجاه نحو سلع فاخرة أكثر تحفظاً وأحجام أصغر.

“سانتوس غالبي”، الأصغر حجماً من الساعة العادية، حيث يبلغ قطرها 28 ملم فقط، والتي يتم تداولها بنحو 5060 دولاراً، تلحق هي أيضاً بالاتجاه الحالي. وتُعتبر جزءاً من موجة ارتفاع شعبية ما يُسمى بالساعات “الكلاسيكية الجديدة” التي تنتمي إلى تسعينيات القرن الماضي.

الساعات الأصغر حجما

سجلت الساعات الأصغر حجماً أفضل أداء في مؤشر “بلومبرغ صبدايل ووتش” خلال آخر 30 يوماً. تفوقت ساعة “رولكس ديت جست ٣٦” على الموديلات الأخرى التي تصنعها أكبر علامة تجارية للساعات في سويسرا، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 3.4% في شهر وتُباع الآن بنحو 10,200 دولار.

بينما سجلت ساعة “رولكس دايتونا” المصنوعة من الفولاذ والذهب أسوأ أداء، حيث تراجعت قيمتها بنحو 7% لتصل إلى حوالي 18150 دولاراً.

نشر المحللون في “مورجان ستانلي” تقريراً في وقت سابق من هذا الأسبوع يظهر أنه على الرغم من استمرار تداول الساعات الأكثر طلباً من “رولكس” و”باتيك” و”إي بي” فوق أسعار التجزئة في السوق الثانوية، إلا أنه يُتوقع أن تواصل الأسعار انخفاضها في الربع الثالث بسبب ارتفاع مستويات العرض.