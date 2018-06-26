أسعار زيوت كاسترول للسيارات ترتفع بين 8% و 30%

شريف عيسىأعلنت شركة كاسترول لزيوت المحركات عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها، اليوم، والتى شهدت ارتفاعاً بالنسبة لمحركات البنزين بنسبة تراوحت ما بين 8% إلى 30%، مقارنه بأسعار مايو. ووفقاً للقائمة، قفزت اسعار منتج كاسترول جتى لى اكس 20w20 عبوه 1 لتر من 43 جنيهاً، إلى 56 جنيه، بنسبة ارتفاع 30

شريف عيسى

أعلنت شركة كاسترول لزيوت المحركات عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها، اليوم، والتى شهدت ارتفاعاً بالنسبة لمحركات البنزين بنسبة تراوحت ما بين 8% إلى 30%، مقارنه بأسعار مايو.

ووفقاً للقائمة، قفزت اسعار منتج كاسترول جتى لى اكس 20w20 عبوه 1 لتر من 43 جنيهاً، إلى 56 جنيه، بنسبة ارتفاع 30%، فيما ارتفع سعر عبوه 4 لتر، من 160 جنيهاً، إلى 137 جنيه، بنسبة نمو 8%

واستقرت اسعار زيوت محركات الديزل عند نفس مستويات الأسعار التى اعلنتها الشركة خلال القائمة السعرية التى طرحتها على موزعيها خلال الشهر الماضى.

أما فيما يتعلق بأسعار المتخصصة، فحازت على النسبة الأكبر من الإرتفاع فى تسعيرها بنسبة تراوحت ما بين 39% إلى 52%، وفقاً للقائمة السعرية.

وشهدت كلاً من كاسترول هيدروليك 68، وكاسترول هيدروليك 46 عبوة 16 لتر نمواً فى اسعارها بنسبة بلغت %52، ليصبح سعرها 612 جنيهاً، بدلاً من 403 جنيه، فيما ارتفعت اسعار البرميل لكلا المنتجين بنسبة قدرت بـ 39%، ليصبح سعرها 7140 بدلاً من 5146 جنيهاً.

وقال أحد موزعى زيوت كاسترول إن الزيادات التى أعلنتها الشركة جاءت كرد فعل لإعلان الحكومة الزيادات فى اسعار الوقود خلال منتصف يونيو الجارى.

وكانت شركة توتال أيجيبت قد افتتحت مارثون رفع اسعار منتجاتها من الزيوت بنسبة تصل إلى 15% فى التاسع عشر من يونيو الجارى، عقب رفع اسعار الوقود.

وأكد الموزع الذى فضل عدم ذكر اسمه على ان الزيادة فى أسعار منتجات الزيوت ستودى إلى تراجع الطلب عليها بنسبة تصل إلى 40%، مع التوقعات التى تشير إلى خفض ملاكى السيارات لمعدلات استهلاكهم من الزيادات الأخيرة فى اسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر لتر بنزين 92، ارتفعت بقيمة 1.75 قرشا، ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه.



