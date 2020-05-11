اقتصاد وأسواق

أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الاثنين 11-5-2020

استفرار سعر بيع زيت الطعام
محمد مجدي 3:26 م, الأثنين, 11 مايو 20 3:26 م, الأثنين, 11 مايو 20

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استقرت أسعار بيع زيوت الطعام في الأسواق، اليوم الاثنين 11-5-2020، على معدلات البيع نفسها منذ منتصف أبريل الماضي، في محالّ السلع الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى، مع استمرار حالة الهدوء في المبيعات، وذلك خلال رصد “المال” لأسعار الزيوت.

وأكد تجار، لـ”المال”، خلال رصد أسعار زيوت الطعام في الأسواق، أن سبب الانخفاضات يرجع لعروضٍ قامت بها الشركات المنتِجة لتحريك المبيعات.

كما تراوحت أسعار زيوت الطعام في الأسواق، اليوم، بين 17 و24 جنيهًا زنة 1 لتر و900 و750 جرامًا، خلال رصد “المال” بورصة أسعار زيوت الطعام في المحالّ التجارية.

قال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية في القاهرة، إن الأنواع الخمسة المطروحة في الأسواق هي: كريستال ذرة، وعباد، وسندباد خليط، وقلية خليط، وحلوة خليط، بأوزان 1 لتر.

وأضاف أن أكثر الأنواع رواجًا بين المستهلكين هي الذرة، وحلوة خليط.

بينما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح 6 أنواع من زيوت الطعام أوزان وأنواع مختلفة بين محلية ومستوردة من أوكرانيا، على البطاقات التموينية.

وتنوعت الأصناف المطروحة بين خليط وعباد وذرة وبذرة قطن بأوزان 1 لتر و900 جرام و750 جرامًا، بأسعار تبدأ من 18.75 إلى 20 جنيهًا، في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.

وقال أحمد محمود، مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، لـ”المال”، إنه يتم طرح عدد من زيوت العباد، وهي: الأسرة، وحورس، واليشمك، زنة 1 لتر، وبلانك الأوكراني زنة 900 جرام.

وأضاف أن زيوت الذرة المطروحة هي سلايت زنة 750 جرامًا، وبذرة القطن الكرنك 750 جرامًا.

كانت وزارة التموين قد تعاقدت، أمس، على 12 ألف طن زيت فول صويا بسعر 122 مليونًا و700 ألف جنيه، من خلال المناقصة المحدودة رقم 6 لسنة 2019/ 2020.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية، في تصريح، لـ“المال”، إنه تم شراء تلك الكمية من الشركة الوطنية بسعر 10 آلاف و225 جنيهًا للطن الواحد.

النوعالوزنالسعر
كريستال ذرة1 لتر25
كريستال عباد1 لتر30
سندباد خليط1 لتر20.5
قلية خليط1 لتر17
حلوة خليط1 لتر17
الاسرة عباد1 لتر20
حورس عباد1 لتر20
اليشمك عباد1 لتر18.75
بلانك أوكراني900 جرام19.5
سلايت ذرة750 جرام18.75
الكرنك ذرة750 جرام19
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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