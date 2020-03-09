اقتصاد وأسواق

أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الإثنين 9-3-2020

استقرار في أسعار زيوت الطعام
محمد مجدي 4:40 م, الأثنين, 9 مارس 20 4:40 م, الأثنين, 9 مارس 20

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استقرت أسعار بيع زيوت الطعام في الأسواق اليوم الإثنين 9-3-2020، على معدلات البيع خلال الأسبوع الماضي، في محال السلع الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى، مع استمرار حالة الهدوء في المبيعات، وذلك خلال رصد “المال” لأسعار الزيوت.

وانخفض سعر لتر العباد بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، بينما تراجع سعر لتر الذرة بنحو 1 جنيه.

وأكد تجار لـ”المال” خلال رصد أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الاثنين 17-2-2020، أن سبب الانخفاضات ترجع لعروض قامت بها الشركات المنتجة لتحريك المبيعات.

كما تراوحت أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم ما بين 17 إلى 24 جنيهًا زنة 1 لتر و900 و750 جراما، خلال رصد “المال” بورصة أسعار زيوت الطعام في المحال التجارية.

وقال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية في القاهرة، إن الأنواع الخمسة المطروحة في الأسواق هي كريستال ذرة، وعباد، وسندباد خليط، وقلية خليط، وحلوة خليط، بأوزان 1 لتر.

وأضاف أن أكثر الأنواع رواجا بين المستهلكين هي الذرة، وحلوة خليط.

بينما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح 6 أنواع من زيوت الطعام أوزان وأنواع مختلفة بين محلية ومستوردة من أوكرانيا، على البطاقات التموينية.

وتنوعت الأصناف المطروحة بين خليط وعباد وذرة وبذرة قطن بأوزان 1 لتر و900 جرام و750 جراما، بأسعار تبدأ من 18.75 إلى 20 جنيهًا، في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.

وقال أحمد محمود ، مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ”المال” أنه يتم طرح عدد من زيوت العباد، هي الأسرة ، وحورس، واليشمك، زنة 1 لتر، وبلانك الأوكراني زنة 900 جرام.

وأضاف أن زيوت الذرة المطروحة هي سلايت زنة 750 جراما، وبذرة القطن الكرنك 750 جرامًا.

النوعالوزنالسعر
كريستال ذرة1 لتر25
كريستال عباد1 لتر30
سندباد خليط1 لتر20.5
قلية خليط1 لتر17
حلوة خليط1 لتر17
الاسرة عباد1 لتر20
حورس عباد1 لتر20
اليشمك عباد1 لتر18.75
بلانك أوكراني900 جرام19.5
سلايت ذرة750 جرام18.75
الكرنك ذرة750 جرام19
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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