أسعار زيوت الطعام اليوم الخميس.. هدوء حذر بعد ارتفاعات أمس

شهدت اسعار زيوت الطعام اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، هدوء نسبي لدى تجار الجملة والتجزئة بالأسواق المحلية، وذلك بعد ارتفاع اسعار زيوت الطعام امس الاربعاء، بنحو 700 جنيهًا في طن زيت الصويا المكرر، و200 جنيهًا في الزيت الاولين، وذلك وفقًا لتجار الجملة في السوق المحلية.

أسعار زيوت الطعام في الجملة

وأوضح أحمد عامر تاجر جملة لـ”المال”، أن سعر طن زيت الصويا المكرر مستقر اليوم على سعر أمس عند 37 ألف جنيهًا، وزيت الأولين 38 ألف جنيهًا، وزيت الذرة الخام 31 ألف و500 جنيهًا، وزيت الذرة المكرر 39 ألف و500 جنيهًا للطن الواحد، وزيت عباد الشمس المكرر 38 ألف و500 جنيهًا للطن الواحد.

أسعار زيوت الطعام في التجزئة

وقال عامر، أن اسعار الزيوت في التجزئة تراوحت كالتالي: سعر زيت الذرة زنة 750 مللي 34 جنيهًا، وعباد الشمس 800 مللي 42.5 جنيه، بينما يتم طرح الزيت التمويني على البطاقات التموينية بسعر 25 جنيهًا زنة 800 مللي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال الاسبوع الماضي، إن معدل الاستهلاك السنوي من زيت الطعام يقترب من 2.4 مليون طن سنويًا، مؤكدًا أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف المصيلحي، أنه منذ أكثر من عامين تم إعداد دراسات فنية واتخاذ قرار بإنشاء مجمع صناعي في مدينة السادات بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيضًا دراسات لإنشاء شركات إنتاج الزيوت.

ولفت المصيلحي، إلى أن الحكومة تدرس إنشاء مجمع للزيوت في إقليم قناة السويس مع الجانب الماليزي لتوريد زيت النخيل، مضيفًا أن إنتاجنا من زيت الطعام حوالي 5% من الاحتياجات، بينما يتم استيراد منهم 95% من الخارج.

وأشار المصيلحي، إلى أنه يتم إستيراد كميات كبيرة من بذور الزيت ويتم عصرها داخل البلاد، وعندما يتم إجراء مناقصة لاستيراد زيت الطعام من الخارج يتم أيضًا مناقصة مماثلة لشراء زيت الطعام المحلي.