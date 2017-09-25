أسعار دانة غاز تهوى 10 % فى 4 جلسات

لتأجيل قضية الصكوكخالد بدر الدينتراجعت أسعار أسهم شركة دانة غاز الإماراتية بأكثر من 10 % خلال 4 جلسات منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى ختام تعاملات اليوم الاثنين في بورصة أبوظبى مع ترقب المسثمرين نتيجة القضية التي تنظرها المحكمة العليا في لندن بشأن صلاحية صكوك مستحقة قيمتها 700 مل

لتأجيل قضية الصكوك





خالد بدر الدين

تراجعت أسعار أسهم شركة دانة غاز الإماراتية بأكثر من 10 % خلال 4 جلسات منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى ختام تعاملات اليوم الاثنين في بورصة أبوظبى مع ترقب المسثمرين نتيجة القضية التي تنظرها المحكمة العليا في لندن بشأن صلاحية صكوك مستحقة قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها الشركة.

وذكرت وكالة رويترز إنه لم يتضح موعد إصدار محكمة لندن لحكمها أو ما إذا كان الحكم سينهي الخلاف الذي تنظره أيضا محكمة إماراتية بخصوص دعوى بشأن صحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها شركة دانة غاز التى قالت في يونيو الماضى إنها لن تسدد قيمة تلك الصكوك لأنها أصبحت لاغية بموجب القانون الإماراتي.

وتركز القضية أساسا على إعلان شركة دانة غاز الصادر في يونيو الماضى بأنها لن تسدد مستحقات صكوكها بدعوى أن تغيرات في كيفية تفسير ممارسات التمويل الإسلامي جعلتها مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.

وهبطت أسعار أسهم شركة دانة غاز فى نهاية الأسبوع الماضى بعد أن أجل قاض بالمحكمة العليا في لندن جلسة بخصوص نزاع بين شركة دانة غاز ومقرضيها بعد قرار من محكمة إماراتية يوم الأحد الماضي بمنع الشركة من مواصلة إجراءات التقاضي في بريطانيا.

وكانت أسعار أسهم شركة دانة غاز قفزت بأكثر 28 % منذ أسبوعين بفضل اتفاق وقعته الشركة تتلقى بموجبه مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق حيث يتيح الاتفاق لشركة دانة زيادة إنتاج الغاز في الإقليم .