أسعار خام برنت تنخفض الثلاثاء مع مخاوف تأثر الطلب على الوقود بفعل الركود

انخفضت أسعار خام برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتتراجع عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بواقع دولار واحد حيث طغت المخاوف من أن يحد ركود عالمي محتمل من الطلب على الوقود على المخاوف من تعطل الإمدادات ومن بينها خفض محتمل للإنتاج في النرويج، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لخام برنت القياسي 60 سنتا أو 0.5% إلى 112.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش.

وقفزت أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أو 1.1 % إلى 109.58 دولار للبرميل من مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة.

وتزداد مخاوف المستثمرين من الطلب في ظل تشديد واسع للظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الأمريكي التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع.

ورفع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة للشهر الثالث مع الإشارة إلى زيادات أخرى في ظل سعيه لاحتواء زيادة التضخم حتى مع احتمال التعرض لخطر انكماش اقتصادي.

ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعما من المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات الواردة من روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا وكذلك المخاوف بشأن قدرة دول الشرق الأوسط المنتج الرئيسي للنفط على زيادة الإنتاج وأيضا الخلافات العمالية الحالية في النرويج.

وقالت النقابة التي تقود العمل الصناعي في النرويج لرويترز إن العمال في القطاع البحري بدأوا إضرابا من شأنه أن يؤدي إلى خفض إنتاج النفط والغاز.

وقالت شركة “إكوينور” لإنتاج النفط في النرويج إن الإضراب من المتوقع أن يخفض إنتاج النفط والغاز بحوالي 89 ألف برميل من مكافئ النفط يوميا الذي يخرج منه ما يصل إلى 27 ألف برميل يوميا من الغاز.

ووفقا لتوقعات هيئة النفط والغاز في النرويج يوم الأحد، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط لما يصل إلى 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم الأربعاء.