أسعار خامات الأعلاف تواصل الهبوط اليوم الثلاثاء 17-8-2021

شهد سعر العلف اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 انخفاضا في سعر التداول بالأسواق لبعض خامات الأعلاف، وتستعرض جريدة “المال” أسعار خامات الأعلاف وأسعار الأعلاف اليوم في التقرير التالي.

أسعار خامات الأعلاف

وأكد عدد من التجار انخفاض سعر الطن من الذرة الصفراء 40 جنيها حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 5060 جنيها، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكرانى 4980 جنيها.

كما سجل سعر الطن من النخالة الخشنة ( الردة ) المحلى 4100 جنيه ، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14100 جنيه.

وبلغ سعر الطن من فول الصويا فات بذرة مستوردة إلى 10500 جنيه , وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه, وسجل سعر فول صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة 10300 جنيه, ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلى 10100 جنيه.

كما ارتفع كسب فول الصويا 50 جنيها حيث سجل كسب فول الصويا المحلي 46٪ سعر 7950 جنيها ، وكسب فول صويا 44% بسعر 7350 جنيها، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

سعر الطن من علف بادى 8200 جنيه

سعر الطن من علف نامى 8100 جنيه

سعر الطن من علف ناهى 8000 جنيه

سعر الطن من علف بادي نامى 7800 جنيه

سعر الطن من علف بياض 6800 جنيه