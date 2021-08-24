اقتصاد وأسواق

أسعار خامات الأعلاف تواصل الانخفاض اليوم الثلاثاء 24-8-2021

تراجع أسعار الخامات العلفية
الصاوي أحمد 12:22 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 12:22 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

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واصلت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 الانخفاض في سعر التداول بالأسواق لبعض الخامات التي تدخل في صناعة العلف، مما أثر علي سعر العلف في السوق وتراجع سعر الذرة المستوردة 30 جنيها في الطن.

وتستعرض جريدة “المال” أسعار خامات لأعلاف في التقرير التالي.

أسعار خامات الأعلاف

أكد عدد من التجار انخفاض سعر الطن من الذرة الصفراء حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4940 جنيها للطن بدلا من 4970، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4840 بدلا من 4870 جنيها.

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وأوضح التجار، تسجيل سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 4100 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14100 جنيه.

وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46% إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

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وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46% ارتفع 50 جنيها ليسجل 7950 جنيها بدلا من 7900، وكسب فول صويا 44% سعر 7350 جنيها، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

سعر الطن من علف بادى 8000 جنيه.

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سعر الطن من علف نامى 7900جنيه.

سعر الطن من علف ناهى 7850 جنيه.

سعر الطن من علف بادي نامى 7550 جنيه.

سعر الطن من علف بياض 6500 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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