اقتصاد وأسواق

أسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 7-9-2021

تباين اسعار العلف اليوم
الصاوي أحمد 1:17 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 1:17 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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شهدت أسعار خامات الأعلاف اليوم تذبذبا خلال الساعات الماضية في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات التي تدخل في صناعة العلف ،وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وارتفع سعر كل من الذرة 20جنيها ، والجلوتوفيد بقيمة 100جنيها .

وأكد عدد من تجار الأعلاف على تراجع سعر الطن من الذرة الصفراء ،حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4870 بدلا من 4850جنيها، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4820بدلا من 4750جنيها للطن .

أسعار خامات الاعلاف

وأوضح التجار أن سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي سجل 4500بدلا من 3400جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه ،وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200جنيه، بينما ارتفع سعر طن الجلوتوفيد بقيمة 100جنيها مسجلا 4700بدلا من 4600جنيها .

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وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46%إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

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وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ ارتفع 50جنيها ،مسجلا ليسجل 7950جنيها وكسب فول صويا 44% انخفض بقيمة 50جنيها ليصل إلى بسعر 7350جنيها ،وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار الاعلاف

وطبقا لعدد من التجار بلغ سعر الطن من علف بادى في الأسواق 8000جنيها ،و علف نامى 7900جنيها ،و الطن من علف ناهى 7850جنيها ،والطن من علف بادي نامى 7550جنيها ،وسعر الطن من علف بياض 6500جنيه

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بقلم الصاوي أحمد

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