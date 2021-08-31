اقتصاد وأسواق

أسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 31-8-2021

تباين أسعار مكونات ومستلزمات الأعلاف اليوم في الأسواق
الصاوي أحمد 1:38 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 1:38 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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شهدت أسعار خامات الأعلاف تراجعا اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات التي تدخل في صناعة العلف وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وتراجع سعر الذرة المستوردة 30 جنيها.

وتستعرض جريدة “المال” أسعار خامات الأعلاف في التقرير التالي..

أسعار خامات الأعلاف

أكد عدد من التجار انخفاض سعر الطن من الذرة الصفراء حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 4940 جنيها بدلا من 4970 جنيها، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4870 جنيها بدلا من 4900 جنيه للطن.

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وأوضح التجار أن سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 3500 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200 جنيه بزيادة 100 جنيه.

وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46% إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

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وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ ارتفع 100جنيها ليسجل 8050 جنيها وكسب فول صويا 44% بسعر 8400 جنيها وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، وكسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

سعر الطن من علف بادى 8000 جنيه

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سعر الطن من علف نامى 7900 جنيه

سعر الطن من علف ناهى 7850 جنيها

سعر الطن من علف بادي نامى 7550 جنيها

سعر الطن من علف بياض 6500 جنيه

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بقلم الصاوي أحمد

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