اقتصاد وأسواق

أسعار خامات الأعلاف الاثنين 4-4-2022

تذبذب أسعار الأعلاف
الصاوي أحمد 7:12 ص, الأثنين, 4 أبريل 22 7:12 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تفاوتت أسعار خامات الأعلاف في أسواق الأثنين 4-4-2022 وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي تراجعا بنحو 50 جنيها ليسجل 7580جنيها بدلا من 7630 جنيها-صب أرضه- .

وقال تجار اعلاف أن سعر الذرة الاوكراني 7530جنيها ، وانخفضت أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46%بقيمة 100 جنيها مسجلا 11450جنيها بدلا من 11550جنيها،حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

اقرأ أيضا  وزير المالية : مصر أنفقت 400 مليار دولار في 7 سنوات لتطوير البنية الأساسية

وأكد التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44%انخفض بقيمة 100 جنيها مسجلا 11050جنيها ، و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16000 مقابل 16300جنيها، وصويا فول فات بذرة محلي 14500جنيها.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها بتراجع 300 جنيها، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 13500جنيها .

اقرأ أيضا  روسيا تبحث تصدير الذهب إلى الصين والشرق الأوسط

وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها ، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي ليسجل 9500جنيها، كما ارتفع سعر طن الردة المحلية إلى 5100جنيها .

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900جنيها،والجيلوتين المحلي 18600جنيها جنيها والجلوتوفيد المحلي 7200جنيها.

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة وسجل طن علف البادي 10400جنيها ، وعلف نامي 10250جنيها، وعلف ناهي 10200جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .

اقرأ أيضا  «20-15»% ارتفاعا فى أسعار التوابل المستوردة

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650جنيها ،وبياض 16٪سجل 8850جنيها، وبياض18 ٪ سجل 9050 جنيها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 4-4-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:07 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4-4-2022

أحمد اللاهوني 9:04 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

أسعار الدواجن اليوم 4-4-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:18 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

أسعار البيض اليوم 4-4-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:17 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المواد المخدرة

السيد فؤاد 7:18 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

صعود الباذنجان الأبيض .. أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 3 رمضان الموافق 4-4-2022

الصاوي أحمد 7:10 ص, الأثنين, 4 أبريل 22