تفاوتت أسعار خامات الأعلاف في أسواق الأثنين 4-4-2022 وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي تراجعا بنحو 50 جنيها ليسجل 7580جنيها بدلا من 7630 جنيها-صب أرضه- .

وقال تجار اعلاف أن سعر الذرة الاوكراني 7530جنيها ، وانخفضت أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46%بقيمة 100 جنيها مسجلا 11450جنيها بدلا من 11550جنيها،حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

وأكد التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44%انخفض بقيمة 100 جنيها مسجلا 11050جنيها ، و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16000 مقابل 16300جنيها، وصويا فول فات بذرة محلي 14500جنيها.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها بتراجع 300 جنيها، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 13500جنيها .

وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها ، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي ليسجل 9500جنيها، كما ارتفع سعر طن الردة المحلية إلى 5100جنيها .

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900جنيها،والجيلوتين المحلي 18600جنيها جنيها والجلوتوفيد المحلي 7200جنيها.

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة وسجل طن علف البادي 10400جنيها ، وعلف نامي 10250جنيها، وعلف ناهي 10200جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650جنيها ،وبياض 16٪سجل 8850جنيها، وبياض18 ٪ سجل 9050 جنيها.