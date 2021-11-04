أسعار حديد عز في الأسواق المصرية اليوم 4-11-2021 وثبات سعر الطن

واصلت خامات الحديد الاستمرار في مستوياتها المرتفعه وسط ارتفاع في سعر الطاقة عالميا فيما شهدت أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الخميس 4-11-2021 ثبات للاسبوع الثاني على التوالي ، وسط تراجع في الطلب على الحديد في مصر ، وترقب من التجار والمستثمرين لاسعار الخامات.

فيما طرحت هيئة التنيمة الصناعية امس 6 رخص لانتاج خامات الحديد ومكورات والحديد الاسفنجي ، وواصلت أسعار حديد عز اليوم هدو نسبي ، كما بلغ سعر حديد التسليح الخاص بحديد عز للمصنع نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

حديد عز

أسعار حديد عز في مصر

ينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 4-11-2021

أسعار حديد عز اليوم

وسجلت أسعار حديد عز اليوم استقرار على مدار الاسبوع بشكل ملحوظ ليسجل سعر الطن نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهد أن مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثبات متواصل اليوم ، ليسجل الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وواصل سعر حديد الجارحي في مصر استقراره بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 15250 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهدت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباتا بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما لم يحرك مصنع السويس أسعاره الاسبوع الجاري في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

واستقر سعر حديد المراكبي خلال تعاملات الاسبوع الجاري عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

اما عن سعر حديد العشري للصلب مازال لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع

ويأمل عدد من تجار الحديد بتراجع الاسعار مجددا في أقرب وقت ممكن حتي يتمكن السوق من الصعود في حركه التجارة مره أخري