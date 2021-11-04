اقتصاد وأسواق

أسعار حديد عز في الأسواق المصرية اليوم 4-11-2021 وثبات سعر الطن

طن حديد التسليح يسجل 15 ألف جنيه تسليم ارض مصنع
عمر سالم 11:21 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 11:21 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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واصلت خامات الحديد الاستمرار في مستوياتها المرتفعه وسط ارتفاع في سعر الطاقة عالميا فيما شهدت أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الخميس 4-11-2021  ثبات للاسبوع الثاني على التوالي ، وسط تراجع  في الطلب على الحديد في مصر ، وترقب من التجار والمستثمرين لاسعار الخامات.

فيما طرحت هيئة التنيمة الصناعية امس 6 رخص لانتاج خامات الحديد ومكورات والحديد الاسفنجي  ، وواصلت أسعار حديد عز اليوم هدو نسبي ، كما بلغ سعر حديد التسليح الخاص بحديد عز للمصنع نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

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حديد عز
حديد عز

أسعار حديد عز في مصر

ينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 4-11-2021

أسعار حديد عز اليوم

وسجلت أسعار حديد عز  اليوم استقرار على مدار الاسبوع بشكل ملحوظ ليسجل سعر الطن  نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهد أن مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثبات متواصل اليوم ،  ليسجل الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

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سعر حديد الجارحي اليوم

وواصل سعر حديد الجارحي في مصر استقراره بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 15250 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهدت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباتا بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما لم يحرك مصنع السويس أسعاره الاسبوع الجاري في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها

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سعر حديد المراكبي اليوم

واستقر سعر حديد المراكبي خلال تعاملات الاسبوع الجاري عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

اما عن سعر حديد العشري للصلب مازال لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع

ويأمل عدد من تجار الحديد بتراجع الاسعار مجددا في أقرب وقت ممكن حتي يتمكن السوق من الصعود في حركه التجارة مره أخري

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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