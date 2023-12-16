أسعار حديد عز تشتعل والطن يقفز 2500 جنيه بداية من اليوم

زيادة جديد في أسعار حديد عز في مصر أعلنها مصنع عز بواقع 2500 جنيه للطن على أن يتم تطبيق الزيادة بداية من اليوم السبت 16-12-2023 ، ولايزال سعر الدولار يواصل ثباته أمام الجنيه في البنوك المحلية.

أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 16-12-2023

وعلمت المال من مصادر في غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن مصنع حديد للصلب قام بزيادة سعر الحديد الصاج في الأسواق فيما تم تطبيق تلك الأسعار بالأسواق ليسجل مستويات 39500 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وتأتي الزيادة الجديدة بعد إعلان المصنع زيادات خلال الشهر الماضي، فيما مازالت الأسواق تشهد ثباتا في باقي المصانع.

وأضافت المصادر أن أسعار حديد عز في مصر تختلف عن نظيرتها وفقا لكل مصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفق اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار إلى أن الأسعار المعلنة غير شاملة النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأوضح أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيفًا منذ أشهر، مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتعد «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد العام الماضى وإنتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويا شاملا المستورد.