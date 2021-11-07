أسعار حديد عز اليوم 7-11-2021 بالأسواق المصرية

سجلت أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الأحد 7-11-2021 ثبات متواصل وعدم تغير سعر الطن، بالتزامن مع ركود كبير في الطلب على الحديد في مصر ، وسط توقعات بمواصله الاستقرار على مدار الاسبوع الجاري مع حدوث متغيرات محليه بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد مؤخرا.

من جانبه أكد خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، أن أسعار حديد عز اليوم لم تسجل اى تحرك يذكر حتي الان ، كما بلغ حديد التسليح الخاص بحديد عز للمصنع نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

حديد عز

أسعار حديد عز في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الاحد 7-11-2021

أسعار حديد عز اليوم

وسجلت أسعار حديد عز اليوم استقرار على مدار الاسبوع الجاري بشكل ملحوظ ليبلغ سعر الطن نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما لم يشهد مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اى تغير حاليا ليسجل الطن 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما أستقر سعر حديد الجارحي في مصر بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 15250 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب المستقره بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما لم يحرك مصنع السويس أسعاره الاسبوع الجاري في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما أعلن سعر حديد المراكبي ثباته الاسبوع الجاري عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع

وتسود بعض التوقعات بتأثر شركات ومصانع الحديد بزيادة سعر الغاز للمصانع بامكانيه عود سعر الحديد للصعود مجددا الفترة المقبلة ومدي قدرة المصانع على امتصاص تلك الزيادة