اقتصاد وأسواق

أسعار حديد عز اليوم 7-11-2021 بالأسواق المصرية

طن حديد التسليح لشركة عز يسجل 15 ألف جنيه
عمر سالم 8:13 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 8:13 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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سجلت أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الأحد 7-11-2021  ثبات متواصل وعدم تغير سعر الطن، بالتزامن مع ركود كبير في الطلب على الحديد في مصر ، وسط توقعات بمواصله الاستقرار على مدار الاسبوع الجاري مع حدوث متغيرات محليه بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد مؤخرا.

من جانبه أكد خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد،  أن أسعار حديد عز اليوم لم تسجل اى تحرك يذكر حتي الان ، كما بلغ حديد التسليح الخاص بحديد عز للمصنع نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

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حديد عز

أسعار حديد عز في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الاحد 7-11-2021

أسعار حديد عز اليوم

وسجلت أسعار حديد عز  اليوم استقرار على مدار الاسبوع الجاري بشكل ملحوظ ليبلغ سعر الطن  نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما لم يشهد مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اى تغير حاليا  ليسجل الطن 14900 جنيهًا للطن

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سعر حديد الجارحي اليوم

كما أستقر سعر حديد الجارحي في مصر بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 15250 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب المستقره بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما لم يحرك مصنع السويس أسعاره الاسبوع الجاري في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها

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سعر حديد المراكبي اليوم

كما أعلن سعر حديد المراكبي ثباته الاسبوع الجاري عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع

وتسود بعض التوقعات بتأثر شركات ومصانع الحديد بزيادة سعر الغاز للمصانع بامكانيه عود سعر الحديد للصعود مجددا الفترة المقبلة ومدي قدرة المصانع على امتصاص تلك الزيادة

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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