أسعار حديد عز اليوم 23-6-2022.. وترقب لانخفاض الطن يوليو المقبل

شهدت أسعار حديد عز اليوم في مصر الخميس 23-6-2022 استقرارًا للأسبوع الرابع على التوالي ، وسط ترقب للسوق الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بشهر يوليو المقبل، والإعلان عن سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، وسط توقعات بإمكانية استقرار أو هبوط سعر حديد التسليح في مصر.

وسجلت أسعار المعادن هبوطًا ملحوظًا في التعاملات العالمية على خلفية رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، وهو ما يوضح إمكانية انعكاسه على أسعار المعادن في مصر والمنطقة، بالتزامن مع مواصلة تدنّي الطلب على حديد التسليح الذي يتراوح سعره ما بين 17850 إلى 18170 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسجلت أسعار حديد عز الأعلى.

حديد عز

وترصد المال في التقرير التالي سعر حديد عز اليوم في مصر الخميس 23-6-2022:

أسعار حديد عز اليوم

أسعار حديد عز اليوم سجلت الأعلى من بين جميع المصانع خلال الأيام الحالية، ليسجل السعر اليوم 18170 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

كما سجل سعر حديد السويس اليوم ثباتًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يشهد سعر حديد التسليح في مصنع حديد المصريين أية تغيرات ليواصل ثباته ليسجل الطن نحو 18070 جنيهًا تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

وشهد سعر حديد الجارحي استقرارًا متواصلًا على مدار الأسبوع، ليبلغ طن حديد الجارحي نحو 17850 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

أما بالنسبة لأسعار حديد التسليح بمصنع بشاي للصلب فلم يسجل تغيرًا في مستوياته اليوم ليبلغ نحو 18075 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، غير شامل قيمة النولون.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارًا للأسبوع الثالث في التعاملات اليومية ليبلغ سعر الطن 18050 جنيهًا غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

استقرار متواصل أيضًا لدى مصنع حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما ثبت سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.