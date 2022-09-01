أسعار حديد عز اليوم 1-9-2022.. بعد الإعلان عن مستويات الطن خلال سبتمبر

أعلنت شركة “عز ستيل” اليوم عن ثبات أسعار حديد عز اليوم الخميس 1-9-2022 للشهر الثالث على التوالي ، وسط ترقب للسوق للإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بشهر سبتمبر من باقي المصانع ، بالتزامن مع إعلان الحكومة عدة قرارات لتسهيل التجارة والصناعة أبرزها الإفراج عن كافة الواردات بالموانئ.

وأوضحت رسالة حديد عز لوكلائها ثبات السعر عند مستويات 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع خلال سبتمبر ، وسط هبوط في الطلب على المعدن داخل السوق المحلية مع ترقب الجميع للانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، فيما يتراوح متوسط سعر حديد التسليح ما بين 17400 إلى 17900 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

حديد عز

وترصد المال في التقرير التالي أسعار حديد عز اليوم في مصر الخميس 1-9-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

أسعار حديد عز اليوم سجلت نفس مستوياتها الحالية ، ليبلغ السعر اليوم 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

كما سجل سعر حديد السويس اليوم ثبات بشكل ملحوظ خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يشهد سعر حديد التسليح في مصنع حديد المصريين اي تغيرات ليواصل ثباته ليسجل الطن نحو 17550 جنيها تسليم ارض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

وشهد سعر حديد الجارحي استقرار متواصل على مدار الاسبوع ، ليبلغ طن حديد الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

اما بالنسبة لأسعار حديد التسليح بمصنع بشاي للصلب عدم تغير في مستوياته اليوم عند نحو 17900 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، غير شامل قيمة النولون .

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرار للاسبوع الثامن في التعاملات اليومية ليبلغ سعر الطن عند 17500 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

استقرار متواصل ايضا لدي مصنع حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما ثبت سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع .