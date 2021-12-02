أسعار حديد عز اليوم في مصر 2-12-2021 بعد إعلان المصنع لأسعار ديسمبر

ترقب في السوق المصري بشكل عام والحديد بشكل خاص للاعلان عن صفقة شراء حديد عز لحصة أبوهشيمة في حديد المصريين وسط استقرار أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية الخميس 2-12-2021 وعدم تغير في الأسعار الخاصه بحديد التسليح لليوم الثاني على التوالي بعدتثبيتها لأسعارها لشهر ديسمبر.

من جانبه اوضح عبدالخالق فرحات العضو المنتدب لشركة المتحدة لتجارة الحديد ، أنه للاسبوع السادس على التوالي تسجل أسعار حديد عز اليوم استقرارا نسبيا للاسبوع الثاني على التوالي ، فيما بلغ سعر حديد التسليح الخاص بمصنع حديد عز نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

حديد التسليح

أسعار حديد عز اليوم في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 2-12-2021

أسعار حديد عز في مصر

سجلت أسعار حديد عز اليوم ثبات على مدار الاسبوع بشكل ملحوظ ليسجل سعر الطن نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما واصل مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه استقراره خلال اليوم ، ليسجل الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر سعر حديد الجارحي في مصر بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 14900 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهدت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباتا بشكل ملحوظ عند 15 الف جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

وتأثر سعر مصنع السويس بباقي المصانع في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها تسليم ارض مصنع

سعر حديد المراكبي اليوم

واستقر سعر حديد المراكبي خلال تعاملات الاسبوع الجاري عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

اما عن سعر حديد العشري للصلب مازال لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع ، ويفكر العشري للتحول الى التصنيع الكامل عبر المنافسه على رخص البليت التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية الفترة الماضية.

يذكر ان أسعار الحديد اليوم في مصر تسجل اختلاف بين الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.