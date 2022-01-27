أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية الخميس 27-1-2022 وترقب لأسعار فبراير

تسود توقعات داخل السوق المحلي بإمكانيه خفض أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الخميس 27-1-2022 خلال شهر فبراير المقبل وسط ثبات الأسعار الخاصة بحديد التسليح على مدار ثلاثة أشهر متتالية ، ليترقب التجار أعلان حديد عز عن الأسعار الجديدة مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع ركود كبير في الطلب على الحديد.

ولاتزال أسعار حديد عز اليوم هي الأعلي سعرا بين مختلف الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر منذ نهاية شهر اكتوبر الماضي ، فيما أكد البعض ان هناك مخزون لدي بعض المصانع فيما يعتمد البعض على المشروعات الحكومية والقومية لتصريف انتاج الحديد ، ويبلغ الطن نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

سعر طن الحديد في مصر

أسعار حديد عز اليوم في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 27-1-2022

أسعار حديد عز اليوم

كانت اخر زيادة سجلها سعر حديد عز نهاية اكتوبر الماضي بواقع 400 جنيه للطن لبستقر عند 15 الف جنيه تسليم ارض مصنع وهو نفس أسعاره حتي اليوم الخميس

سعر حديد المصريين

كما لم يتغير سعر مصنع حديد المصريين والذي استحوذ مصنع عز على 18% منه مؤخرا ولكن ذلك لم يغير سعره ليسجل الطن 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وشهد سعر حديد الجارحي في مصر ثبات ملحوظ ليصل الطن الى نحو 14900 للطن تسليم أرض مصنع وهو ضمن اعلى سعر في السوق المحلي

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب استقرار بشكل متواصل عند 15 الف جنيها للطن ارض مصنع ، وهو ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

وأستقر سعر مصنع السويس للصلب عند نفس مستوياته في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15 الف جنيها ارض مصنع

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لم يعلن سعر حديد المراكبي مثل أسعار حديد عز اليوم ولم يشهد المصعنين اى تغير ليواصل ثباته عند 15 الف للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع

ويتغير سعر الحديد بتغير المصنع ، كما ان الأسعار الواردة بالتقرير هي أسعار تسليم ارض مصنع وليس للمستهلك النهائي ويمكن ان تزيد بنحو 300-400 جنيه بعد اضافة تكلفة النقل وارباح التاجر .