اقتصاد وأسواق

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية الخميس 27-1-2022 وترقب لأسعار فبراير

توقعات بهبوط طفيف في سعر حديد التسليح
عمر سالم 8:12 ص, الخميس, 27 يناير 22 8:12 ص, الخميس, 27 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

 تسود توقعات داخل السوق المحلي بإمكانيه خفض أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الخميس 27-1-2022 خلال شهر فبراير المقبل وسط ثبات الأسعار  الخاصة بحديد التسليح على مدار ثلاثة أشهر متتالية ، ليترقب التجار أعلان حديد عز عن الأسعار الجديدة مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع ركود كبير في الطلب على الحديد.

ولاتزال أسعار حديد عز اليوم هي الأعلي سعرا بين مختلف الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر منذ نهاية شهر اكتوبر الماضي ، فيما أكد البعض ان هناك مخزون لدي بعض المصانع فيما يعتمد البعض على المشروعات الحكومية والقومية لتصريف انتاج الحديد ،  ويبلغ الطن نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

اقرأ أيضا  ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 24-1-2022
سعر طن الحديد في مصر
سعر طن الحديد في مصر

أسعار حديد عز اليوم في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 27-1-2022

أسعار حديد عز اليوم

كانت اخر زيادة سجلها سعر حديد عز نهاية اكتوبر الماضي بواقع 400 جنيه للطن لبستقر عند 15 الف جنيه تسليم ارض مصنع وهو نفس أسعاره حتي اليوم الخميس 

سعر حديد المصريين

كما لم يتغير سعر  مصنع حديد المصريين والذي استحوذ مصنع عز على 18% منه مؤخرا  ولكن ذلك لم يغير سعره  ليسجل الطن 14900 جنيهًا للطن

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 23-1-2022

سعر حديد الجارحي اليوم

وشهد سعر حديد الجارحي في مصر ثبات ملحوظ ليصل الطن الى نحو 14900 للطن تسليم أرض مصنع وهو ضمن اعلى سعر في السوق المحلي

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب استقرار  بشكل متواصل عند 15 الف جنيها للطن ارض مصنع ، وهو ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

وأستقر سعر مصنع السويس للصلب عند نفس مستوياته في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15 الف جنيها ارض مصنع

اقرأ أيضا  صالح الشيخ: الإعلان عن وظائف جديدة في الري وهيئة السلامة البحرية وجهات أخرى قريبا

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لم يعلن سعر حديد المراكبي مثل أسعار حديد عز اليوم ولم يشهد المصعنين اى تغير ليواصل ثباته عند 15 الف للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع

ويتغير سعر الحديد بتغير المصنع ، كما ان الأسعار الواردة بالتقرير هي أسعار تسليم ارض مصنع وليس للمستهلك النهائي ويمكن ان تزيد بنحو 300-400 جنيه بعد اضافة تكلفة النقل وارباح التاجر .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

بروتوكول تعاون بين PCE وجمعية أشري القاهرة لتأهيل خريجي كليات الهندسة

محمد ريحان 10:16 م, الأربعاء, 26 يناير 22

الصناعة: الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات

محمد ريحان 8:35 م, الأربعاء, 26 يناير 22

الصادرات المصرية للبرازيل تجاوزت 500 مليون دولار العام الماضي

محمد ريحان 6:22 م, الأربعاء, 26 يناير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 26-1-2022 وعيار 21 يواصل الهبوط

عمر سالم 6:15 م, الأربعاء, 26 يناير 22

الجمارك تصدر دليل إصدار إذن تسليم بوليصة لمستورد / وكيل شحن (مستند)

السيد فؤاد 5:14 م, الأربعاء, 26 يناير 22

وزيرة التجارة: الانتهاء من منطقة الـ100 مصنع جلود فبراير المقبل تمهيدًا لطرحها للمستثمرين

محمد ريحان 4:54 م, الأربعاء, 26 يناير 22