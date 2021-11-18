اقتصاد وأسواق

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 18-11-2021 والثبات سيد الموقف

طن حديد التسليح يسجل 15 الف جنيها
عمر سالم 8:08 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 8:08 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

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استقرار جديد ومتواصل سجلته أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الخميس 18-11–2021  بشكل ملحوظ في الاسبوع الثاني على التوالي ، بالتزامن مع ركود كبير في الطلب على الحديد في مصر ، وسط توقعات لبعض التجار بامكانيه هبوط سعر حديد التسليح خلال تداولات الاسبوع المقبل.

ولازال قرار الحكومة زيادة سعر الغاز الطبيعى للصناعه له تأثيرات على المصانع في ظل الازمات العالمية الحاليه ، فيما أظهرت البيانات وعلى رأسها حديد عز ، كما بلغ حديد التسليح الخاص بحديد عز للمصنع نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

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سعر طن الحديد في مصر
سعر طن الحديد في مصر

أسعار حديد عز اليوم في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 18-11-2021

أسعار حديد عز اليوم

ويقود أسعار حديد عز  اليوم السوق في مصر وتتأثر بها كافة المصانع وسط ثبات على مدار الاسبوع بشكل ملحوظ ليسجل سعر الطن  نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما استقر سعر  مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه والذي مازال لم يشهد اى تغير حاليا  ليسجل الطن 14900 جنيهًا للطن

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سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد الجارحي في مصر بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 15250 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهد ثباتا في أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب المستقره بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

واعلن مصنع السويس أسعاره الاسبوع الماضي في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها

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سعر حديد المراكبي اليوم

كما أعلن سعر حديد المراكبي ثباته عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع

واصدرت الحكومة قرار هام قد يساعد على استقرار سوق الحديد في مصر بعد السماح في استيراد البليت بدون رسوم حماية كما في السابق.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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