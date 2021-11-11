اقتصاد وأسواق

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 11-11-2021 وثبات أسعاره

ليبلغ الطن حديد عز نحو 15 الف جنيه
عمر سالم 7:44 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 7:44 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

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شهدت أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الخميس 11-11-2021 عدم تغير في الأسعار الخاصه بحديد التسليح بنهاية الأسبو ع ، بالتزامن عن احاديث بامكانيه هبوط السعر او استقراره بالتزامن مع تراجع سعر الخامات عالميا ،  وركود في الطلب على الحديد في مصر من حانب المستهلكين مع صعوبة اصدار تراخيص بناء.

قال عبدالخالق فرحات العضو المنتدب لشركة المتحدة لتجارة الحديد ، أن أسعار حديد عز اليوم مازالت تسجل ثبات نسبي للاسبوع الثاني على التوالي ، فيما بلغ سعر حديد التسليح الخاص بمصنع حديد عز نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

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حديد التسليح
سعر الحديد اليوم

أسعار حديد عز اليوم في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 11-11-2021

أسعار حديد عز اليوم

شهدت أسعار حديد عز  اليوم ثبات على مدار الاسبوع بشكل ملحوظ ليسجل سعر الطن  نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما واصل مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه استقراره خلال  اليوم ،  ليسجل الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

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سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر سعر حديد الجارحي في مصر بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 15250 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهدت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباتا بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

وتأثر سعر مصنع السويس بباقي المصانع في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها تسليم ارض مصنع

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سعر حديد المراكبي اليوم

واستقر سعر حديد المراكبي خلال تعاملات الاسبوع الجاري عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

اما عن سعر حديد العشري للصلب مازال لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع ، ويعد مصنع حديد العشري ضمن المصانع الغير متكامله كما يهدف للتصنيع المحلي لكافة منتحاته

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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