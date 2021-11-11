أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 11-11-2021 وثبات أسعاره



شهدت أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية الخميس 11-11-2021 عدم تغير في الأسعار الخاصه بحديد التسليح بنهاية الأسبو ع ، بالتزامن عن احاديث بامكانيه هبوط السعر او استقراره بالتزامن مع تراجع سعر الخامات عالميا ، وركود في الطلب على الحديد في مصر من حانب المستهلكين مع صعوبة اصدار تراخيص بناء.

قال عبدالخالق فرحات العضو المنتدب لشركة المتحدة لتجارة الحديد ، أن أسعار حديد عز اليوم مازالت تسجل ثبات نسبي للاسبوع الثاني على التوالي ، فيما بلغ سعر حديد التسليح الخاص بمصنع حديد عز نحو 15 الف جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

سعر الحديد اليوم

أسعار حديد عز اليوم في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 11-11-2021

أسعار حديد عز اليوم

شهدت أسعار حديد عز اليوم ثبات على مدار الاسبوع بشكل ملحوظ ليسجل سعر الطن نحو 15 الف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الاعلى انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما واصل مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه استقراره خلال اليوم ، ليسجل الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر سعر حديد الجارحي في مصر بعد ارتفاع كبير ليصل الطن الى نحو 15250 للطن تسليم أرض مصنع وهو اعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهدت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباتا بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

وتأثر سعر مصنع السويس بباقي المصانع في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 15300 جنيها تسليم ارض مصنع

سعر حديد المراكبي اليوم

واستقر سعر حديد المراكبي خلال تعاملات الاسبوع الجاري عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

اما عن سعر حديد العشري للصلب مازال لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع ، ويعد مصنع حديد العشري ضمن المصانع الغير متكامله كما يهدف للتصنيع المحلي لكافة منتحاته