أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 23-9-2021 والطن يواصل الاستقرار

استقرار متواصل للشهر الرابع حتي الآن سجلته أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 23-9-2021 وفي انتظار وترقب من جانب السوق لأي تغيرات ايجابية مع استمرار ثبات أسعار الحديد في مصر وسط تراجع في أسعار الخامات العالمية كما أن شركة حديد عز هي الأكبر محليا وأفريقيا والأعلى إنتاجية.

وينتظر التجار إعلان الشركات عن أسعارها الجديدة للبيع عن شهر أكتوبر والمقرر لها الأسبوع المقبل، وسط تراجع كبير في الطلب على الحديد بالسوق المحلية، فيما تسجل أسعار حديد عز اليوم للطن حديد التسليح نحو 14600 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل. الحديد جديد



أسعار الحديد في مصر اليوم



وترصد بوابة “المال نيوز” أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 23-9-2021

أسعار حديد عز اليوم

يبلغ سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلى سعرًا في مصر نظرا لجودته وحصته السوقية.

سعر حديد المصريين

فيما لم يتغير سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أي تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

واستقرت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيه للطن أرض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما شهد مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب في السوق اليوم ثباتا عند 14500 جنيه

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم أرض مصنع

وقال أحد تجار مواد البناء، إن حزءا كبيرا من المصانع تسعى لتوجيه جزء من إنتاجها للمشروعات القومية لتصريف جزء من إنتاجها خلال الفترة الحالية في ظل حالة الركود مع صعوبة قيام بعض المواطنين بالبناء.

وتتغير أسعار الحديد في مصر كل فترة وقد تتغير أسبوعيا أو شهريا وليست بشكل يومي، كما أن الأسعار المعلنة هي التي يتم تطبيقها حاليًا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم إضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون أو مصاريف النقل.