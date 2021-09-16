أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 16-9-2021 والثبات يسود السوق

شهدت أسعار حديد عز اليوم في الاسواق المصرية 16-9-2021 استقرارا بشكل متواصل للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار ثبات أسعار الحديد في مصر وسط ترقب من التجار لحركة السوق والمبيعات بالاضافة الى الاسعار العالمية للخامات لاسيما وان حديد عز هي الاكبر محليا وافريقيا.

من جانبه توقع عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء ، استمرار أسعار حديد عز في حالة الثبات حتي نهاية شهر سبتمبر ، وسط تراجع كبير في الطلب على الحديد بالسوق المحلي ، فيما يسجل أسعار حديد عز اليوم للطن حديد التسليح نحو 14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل. حديد التسليح



أسعار الحديد في مصر اليوم

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 16-9-2021

أسعار حديد عز اليوم

سعر حديد عز لم يشهد اي تغير ليبلغ سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اى تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

واضاف عبدالخالق فرحات ان بعض المصانع تسعي لتوجيه جزء من انتاجها الي المشروعات القوميه لتصريف جزء من انتاجها خلال الفترة الحالية في ظل حالة الركود مع صعوبة قيام بعض المواطنين بالبناء.

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل