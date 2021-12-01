أسعار حديد عز اليوم بعد أنباء شرائها حصة أبوهشيمة في «حديد المصريين»

بدأ مصنع حديد عز تعاملاته، خلال شهر ديسمبر الحالي، على ثبات أسعار حديد عز، اليوم، بعد أنباء عن شراء حديد عز لحصة أبوهشيمة في حديد المصريين، لتستقر الأسعار في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 1-12-2021، للشهر الثاني على التوالي وعدم تغير سعر الطن، بالتزامن مع ركود كبير في الطلب على الحديد في مصر، وسط تراجع في الطلب على حديد التسليح في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتستمرّ أسعار حديد عز، اليوم، في نفس مستوياتها، والتى سجلتها منذ نهاية أكتوبر الماضي بعد توقعات بهبوط الأسعار، وهو ما لم يحدث،

كما بلغ حديد التسليح الخاص بحديد عز للمصنع نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

وظهر عدد من التقارير الصحفية تشير إلى قرب شراء حديد عز لحصة أبوهشيمة في حديد المصريين والبالغة 18%، كما قدرت بعض التقارير الصفقة بقيمة 1.5 مليار جنيه،

فيما أكدت عز، في بيانات صحفية، أنها تدرس التوسع في استثماراتها وطاقتها الإنتاجية، ولم تؤكد أو تنفي تلك التقارير. حديد عز

أسعار حديد عز اليوم في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 1-12-2021

أسعار حديد عز اليوم

أعلن مصنع عز، أمس، ثبات سعره لشهر ديسمبر الماضي لتستمر أسعار حديد عز اليوم عند مستوياتها بشكل ملحوظ ليبلغ سعر الطن نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض مصنع وهو الأعلى إنتاجًا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يشهد مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أي تغير حاليًّا ليسجل الطن 14900 جنيه للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وواصل سعر حديد الجارحي في مصر الاستقرار ليصل الطن إلى نحو 14900 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو أعلى سعر.

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب المستقره بشكل ملحوظ عند 15 ألف جنيه للطن أرض مصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

كما لم يحرك مصنع السويس أسعاره، الأسبوع الحالي، في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن 15300 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما أعلن سعر حديد المراكبي ثباته، الأسبوع الحالي، عند 15300 للطن؛ والذي يعد مصنُعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيه تسليم أرض المصنع.