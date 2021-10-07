أسعار حديد عز اليوم بالأسواق المصرية 7-10-2021 والطن يسجل 14700 جنيه

للشهر الخامس علي التوالى، سجلت أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 7-10-2021 ثباتا متواصلا وهدوءا حذرا وتراجعا في الطلب بشكل كبير ، وسط معاناة التجار من الأعباء الثابتة عليهم مثل المخازن والعمالة وأسعار النقل والنولون وغيرها مع تراجع الطلب بالرغم من أن الأسعار عالميا سجلت هبوطا إلا أنها لم تتراجع محليا.

وأعلن مصنع حديد عز عن ثبات أسعاره الأسبوع الماضي ، ولم تشهد، أسعار حديد عز اليوم أي تغيرات حتي الآن فيما يسجل حديد التسليح للمصنع نحو 14600 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل والذي يسجل تغيرا بتغير المحافظات.

حديد عز

أسعار حديد عز في مصر



وينشر موقع “المال” أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 7-10-2021

أسعار حديد عز اليوم

وسجلت أسعار حديد عز اليوم استقرارا ملحوظا ليبلغ سعر الطن نحو 14600 جنيه تسليم أرض مصنع وهو الأعلى سعرا في مصر ويقود عز السوق المصرية لأنه الأعلى حصة بين باقي المصانع.

سعر حديد المصريين

فيما لم يتغير سعر مصنع حديد المصريين بعد تثبيت سعر المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ليبلغ 14500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وشهد سعر حديد الجارحي في مصر ثباتا متواصلا اليوم ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب استقرارا مستمرا للشهر الخامس عند 14500 جنيه للطن أرض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

كما شهد مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم ثباتا عند 14500 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لم يسجل سعر حديد المراكبي أي تغير ليواصل ثباته عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيه تسليم أرض مصنع

ويؤكد بعض تجار الحديد أن الاشتراطات الجديدة للبناء تسببت في انخفاض حركة البناء لدي الأشخاص والتجار مما يعود بالسلب على الطلب الخاص بالحديد مما يعمق جراح التجار وسط السعر المرتفع للحديد في مصر.