اقتصاد وأسواق

أسعار حديد عز اليوم الخميس 10-2-2022 في الأسواق المصرية

سوق حديد التسليح يترقب هبوط الاسعار لتحريك المبيعات
عمر سالم 2:08 م, الخميس, 10 فبراير 22 2:08 م, الخميس, 10 فبراير 22

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استقرار عميق ومتواصل خلال تعاملات الأسبوع الجاري في أسعار حديد عز اليوم الخميس 10-2-2022 في الأسواق المصرية، لتستمر عند مستوياتها السابقة بالرغم من انتظار الكثير من المواطنون والتجار لهبوط الأسعار على أمل تحريك حركة المبيعات وسط ازمات في الاسواق العالمية قد تساهم في زيادات جديدة في سعر الحديد.

وشبه بعض التجار السوق بالميت في الوقت الحالي في ظل استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعه خلال الفترة الأخيرة خاصة أسعار حديد عز اليوم الأعلي مبيعا وحصة بالسوق، والذي سجل نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل .

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حديد عز
حديد عز

أسعار حديد عز في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 10-2-2022

أسعار حديد عز اليوم

وشهدت أسعار حديد عز اليوم والتى تتأثر بها أغلب المصانع  استقرارا بشكل ملحوظ ليسجل سعر الطن  نحو 15 ألف جنيهًا تسليم أرض مصنع وهو الأعلى إنتاجا في مصر.

وتختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركة المصنعة، كما أن الأسعار الواردة في التقرير هي تحميل أرض مصنع وليست مستهلك ويضاف إليها 300-400 جنيه نولون النقل عند البيع للمستهلك.

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سعر حديد المصريين

كما يستمر سعر  مصنع حديد المصريين عند مستوياته في ظل عدم حدوث أى تغير حاليا  ليسجل الطن 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل سعر مصنع الجارحى في مصر  ثبات للشهر الرابع على التوالي ليبلغ نحو 14900 للطن تسليم أرض مصنع وهو أعلي سعر

سعر حديد بشاي للصلب

كما استقرت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب  بشكل متواصل عند 15.1 ألف جنيه للطن ارض مصنع وهو ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

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سعر حديد السويس للصلب

كما لم يعلن مصنع السويس للصلب عن أى جديد في الأسواق المصرية ليبلغ سعر الطن عند 14900 جنيه أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لا يزال سعر حديد المراكبي يواصل ثباته عند 15300 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14900 جنيه تسليم أرض مصنع.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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