أسعار حديد التسليح اليوم 29-12-2022.. وطن «عز» يسجل 23450 جنيها

مازالت أسعار حديد التسليح اليوم في مصر 29-12-2022 تسجل استقرارا متواصلا عند أعلي مستوي بتاريخها للمستهلك بعد ارتفاعات هي الأكبر لدي بعض مصانع حديد التسليح على مستوي الجمهورية وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات الفترة الماضية.

وقال عضو مسئول شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح، في الوقت الذي يسيطر فيه الركود على التعاملات نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا في الأسواق، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 21300-25500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتقوم “المال” في التقرير التالي أسعار حديد التسليح اليوم في مصر الخميس 29-12-2022:-

سعر مصنع حديد عز اليوم

واستقرت الاسبوع الحالي أسعار مصنع حديد عز ليباع عند مستوي 23450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر حديد التسليح ثبات جديد لدي مصنع بشاي للصلب نحو 25 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

كما واصل سعر طن الحديد بمصنع السويس للصلب ثباته بعد قفزة مطلع الأسبوع الماضي ليبلغ الطن اليوم 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما ثبت أسعار حديد المصريين ثبات صباح اليوم ليسجل الطن 23350 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

ويترقب السوق إعلان مصنع المراكبي للصلب عن أسعاره الجديدة فيما يسجل حاليا 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وكان مصنع حديد الجارحي قد قفز عند أعلى سعر للطن في مصر ليبلغ 25 ألف جنيه للطن للتجار، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

واستقر أيضاً أسعار الحديد اليوم في مصنع العشري ليبلغ خلال تداولاته اليوم 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل جميع مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel.