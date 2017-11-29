أسعار جيلي إيمجراند 7 تقفز بقيمة 3 آلاف جنيه

أحمد شوقيارتفعت أسعار السيارة الصينية جيلي إيمجراند 7 بواقع 3 آلاف جنيه؛ ليصل سعرها الرسمي الجديد إلى 174 ألف جنيه، مقابل 171 ألفًا، فيما يصل سعر النسخة الـTinted glass من السيارة إلى 175 ألف جنيه، مقابل 172 ألفًا حاليًّا.ووفق التعليمات الصادرة عن وكيل جيلي شركة جي بي أوتو غبور

أحمد شوقي





ارتفعت أسعار السيارة الصينية جيلي إيمجراند 7 بواقع 3 آلاف جنيه؛ ليصل سعرها الرسمي الجديد إلى 174 ألف جنيه، مقابل 171 ألفًا، فيما يصل سعر النسخة الـTinted glass من السيارة إلى 175 ألف جنيه، مقابل 172 ألفًا حاليًّا.

ووفق التعليمات الصادرة عن وكيل جيلي شركة جي بي أوتو غبور لشبكة الموزعين، سيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من بعد غد الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2017.

كان وكيل جيلي قد رفع أسعار السيارة الصينية بواقع 1500 جنيه قبل أسبوعين، وبقيمة 5 آلاف جنيه بداية نوفمبر الحالي.

وبهذه الزيادات المتكررة عادت السيارة الصينية إلى أسعارها التي كانت سائدة خلال يناير الماضي قبل مسلسل التخفيضات الذي لجأت إليه الشركات، نهاية الربع الأول من العام الحالي، عقب الانخفاض المفاجئ للدولار أمام الجنيه قبل أن يستعيد مستوياته السابقة. وكانت أسعار السيارة تقدر بـ175 ألف جنيه.