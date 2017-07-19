أسعار جاك تتأرجح بين التخفيضات والزيادات

أحمد شوقيشهدت أسعار العلامة الصينية جاك، خلال النصف الأول من العام الحالي، نوعًا من التأرجح بين الزيادات الكبيرة والتخفيضات التي تستهدف تحريك السوق بعد الركود الذي أصاب المبيعات، على خلفية الزيادات التي شهدتها السيارات على مدار العام الماضي، على خلفية تقلبات أسعار الصرف.السيارة جاك S2 شهدت ترا

أحمد شوقي

شهدت أسعار العلامة الصينية جاك، خلال النصف الأول من العام الحالي، نوعًا من التأرجح بين الزيادات الكبيرة والتخفيضات التي تستهدف تحريك السوق بعد الركود الذي أصاب المبيعات، على خلفية الزيادات التي شهدتها السيارات على مدار العام الماضي، على خلفية تقلبات أسعار الصرف.





السيارة جاك S2 شهدت تراجعًا في سعر الفئة الثانية بواقع 10 آلاف جنيه، في حين ارتفعت الفئة الأعلى منها بواقع 6 آلاف جنيه، واختفت تمامًا الفئة الأولى من السوق.

أما جاك S3 فارتفعت الفئة الأولى منها بواقع 64 ألف جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين تراجعت فئتها الثانية بواقع 3 آلاف جنيه، والثالثة بقيمة 2000 جنيه.

وأوضح مصدر بمجموعة القصراوي، وكيل جاك الصينية، أن النسخة المانيوال من جاك S2 لم تعد متوفرة بالسوق منذ نحو 6 أشهر، بعد نفاد الكمية التي تم طرحها سابقًا.

وأضاف أن السعر الأصلي للفئة الأولى من النسخة الأوتوماتيك كان 198 ألف جنيه قبل أسبوع، لكن تم تخفيضها بواقع 9 آلاف جنيه، في إطار عروض الشركة الرامية إلى زيادة حركة السوق وإنعاش المبيعات، موضحًا أن هذه الخصومات مستمرة لأجلٍ غير مسمّى أو لحين قرار آخر من إدارة الشركة.

لكنه أشار إلى أن الفئة الأعلى من جاك S2 شهدت مؤخرًا زيادة بواقع 5 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 214 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تتأهل لطرح الشكل الجديد من جاك S3 خلال سبتمبر المقبل.