سيــارات

أسعار جاجوار تقفز بأكثر من 63% خلال 10 شهور

المال- خاصقفزت أسعار سيارات جاجوار، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن، بأكثر من 63%، فقد ارتفعت الفئة الأولى من XF بواقع 700 ألف جنيه لتصل إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 990 ألف بنسبة ارتفاع 70.7%.كما ارتفعت F-PACE بنحو 65.1% لتصل إلى 2.8 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليون، بزيادة 1.1 مليون جنيه، وارتفعت
20 أكتوبر، 2017 20 أكتوبر، 2017

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المال- خاص

قفزت أسعار سيارات جاجوار، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن، بأكثر من 63%، فقد ارتفعت الفئة الأولى من XF بواقع 700 ألف جنيه لتصل إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 990 ألف بنسبة ارتفاع 70.7%.

كما ارتفعت F-PACE بنحو 65.1% لتصل إلى 2.8 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليون، بزيادة 1.1 مليون جنيه، وارتفعت جاجوار XE بقيمة 541 ألف جنيه لتصل إلى 1.4 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 63.7%.

وشهدت هذه الفترة توفير بعض طرازات وفئات جاجوار التي لم تكن متاحة بالسوق المحلية، مطلع العام الحالي.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار العلامة الإنجليزية:

التطور في أسعار جاجوار.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر اكتوبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

F-TYPE

A/T coupe

2850

A/T cabriolet

3300

2

XF

A/T Prestige

990

1690

700

70.7

A/T R Spor

1750

3

F-PACE

1690

2790

1100

65.1

4

XE

849

1390

541

63.7

5

XJ

2990

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