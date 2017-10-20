أسعار جاجوار تقفز بأكثر من 63% خلال 10 شهور

المال- خاصقفزت أسعار سيارات جاجوار، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن، بأكثر من 63%، فقد ارتفعت الفئة الأولى من XF بواقع 700 ألف جنيه لتصل إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 990 ألف بنسبة ارتفاع 70.7%.كما ارتفعت F-PACE بنحو 65.1% لتصل إلى 2.8 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليون، بزيادة 1.1 مليون جنيه، وارتفعت

المال- خاص

قفزت أسعار سيارات جاجوار، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن، بأكثر من 63%، فقد ارتفعت الفئة الأولى من XF بواقع 700 ألف جنيه لتصل إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 990 ألف بنسبة ارتفاع 70.7%.

كما ارتفعت F-PACE بنحو 65.1% لتصل إلى 2.8 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليون، بزيادة 1.1 مليون جنيه، وارتفعت جاجوار XE بقيمة 541 ألف جنيه لتصل إلى 1.4 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 63.7%.

وشهدت هذه الفترة توفير بعض طرازات وفئات جاجوار التي لم تكن متاحة بالسوق المحلية، مطلع العام الحالي.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار العلامة الإنجليزية: