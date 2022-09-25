أسعار تقاوي 7 محاصيل شتوية بالمنافذ

عممت وزارة الزراعة؛ ممثلة في إدارة التقاوي، منشورًا عن أسعار التقاوي للموسم الشتوي المقبل، حيث سجلت أسعار البسلة جميع الأصناف للعبوة ذات الـ10 كجم نحو 400 جنيه، والبصل “الحبة السوداء” لصنفي جيزة أحمر وجيزة 20 نحو 170 جنيهًا للعبوة 1 كجم.

وكشف المنشور أن سعر البرسيم الحجازي 1300 جنيه للعبوة 10 كجم لصنف رماح 1، والشعير 450 جنيهًا للعبوة ذات الـ30 كجم، والقمح 340 جنيهًا للعبوة ذات الـ30 كجم،

بينما سجلت أسعار الفول البلدي سخا 1 وجيزة 843 وجيزة 716 نحو 875 جنيهًا للعبوة ذات وزن 35 كجم.

وأوضح التقرير، الذي حصلت “المال “على نسخة منه، أن أسعار البرسيم الهلالي 260 جنيهًا للعبوة وزن 10 كجم.

كان السيد القصير، وزير الزراعة، قد توجه لمشروع مستقبل مصر، صباح أمس، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفني للمشروعات العملاقة والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع في كل المجالات الأنشطة الزراعية، وخاصة إنتاج التقاوي، وكذلك الثروة الحيوانية،

كما تستهدف الزيارة أيضًا متابعة الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والبطاطس.

وأضاف القصير أن مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة بالضبعة واحد من أهم المشروعات القومية التي تنجزها حاليًّا الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية،

حيث يسهم المشروع بشكل كبير في الزراعات الإستراتيجية ويعدّ قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسدّ الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتوفير النقد الأجنبي وكذلك توفير آلاف فرص العمـل المباشرة وغير مباشرة.

ووجّه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم الفني للمشروع.

من ناحيته أشاد العقيد بهاء الغنام، مدير المشروع، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، وقال إن إجمالي مساحة مشروع مستقبل مصر حوالي مليون و50 ألف فدان،

تمّت زراعة 350 ألف فدان المرحلة الأولى، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجارٍ العمل في المرحلتين الثانية والثالثة بمساحة حوالي 700 ألف فدان.

وأضاف الغنام أن مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة نموذج للمشروعات الزراعية المتكاملة ويستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري والحصاد.

وخلال الزيارة قام وزير الزراعة ومدير المشروع، يرافقهما قيادات الوزارة، بجولة تفقدية للمشروع وحضور الحصاد الآلي لحقول إكثار الفول الصويا، والذي يتم لأول مرة بالميكنة الحديثة، وكذلك حضور حصاد سيلاج محصول الذرة.