أسعار تقاوي البطاطس لـ 19 صنفا بوزارة الزراعة

حصلت “المال” علي مستند يوضح اسعار تقاوي البطاطس بوزارة الزراعة ممثلة في اتحاد منتجي الحاصلات البستانية خلال الموسم المقبل (يناير – مايو 2023 ) حيث استقبلت مصر دفعات أولي من التقاوي من دول اوربية عديدة ويتم حجز هذة الكميات بواسطة فروع الإتحاد المختلفة مع دفع قيمة تأمينية للطن ودفعة اولي ويتم سداد باقي الكميات بعد الاستلام .

وتراوحت اسعار طن البطاطس من 22 الف حتي 26 ألف جنيه و200 جنيها .

وسجلت اسعار تقاوي سبونتا هيتما 26 الف جنيه للطن ،ومونديال 26200 جنيها ، وانابيل 26200 جنيها ، ولافي 25800 جنيها، وبانيميرا 25000 جنيه، وديامنونت 25000 ،واستراكس 25800 الف جنيه .

وأفاد التقرير أن طن تقاوي كونترا 25800 جنيها ، وساجيتا 25000 جنيه ، وشالنجر 22000 جنيه ، وسيفرا 24000 جنيه، وايفورا 24000 جنيه ، وفريدة 24000 جنيه ، وهيرمس 24 الف جنيه ، وتاروس 22000 جنيه ، والسيون 22000 جنيه ، وهيرموزا 22000 جنيه ،وصبايا 23000 جنيه، ورشيدة 22000 جنيه .

ونشرت “المال” مؤخرا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 ألف طن، يحين بدء وصولها خلال أيام.

وتقوم وزارة الزراعة بدراسة كل الطلبات المقدمة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم بدء الاستيراد فى نوفمبر عقب منح الشركات إذون للاستيراد.

يذكر أن التقاوى المتعاقد عليها حاليا والمستوردة من أوروبا، تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير، وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام.