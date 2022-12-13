أسعار تقاوى البطاطس في سوق التوفيقية اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار تقاوى البطاطس اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ببورصة البطاطس بسوق التوفيقية مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، حيث تراوح الطن بين 22500 جنيه 44 ألف جنيه.

وطبقا لعدد من التجار في السوق تتراوح أسعار صنف الكارا الفرنساوي بين 30500 جنيه إلى 33000 جنيه كالتالي: “البرج 33000 جنيه للطن، والأسد 32000 جنيه، والحمامة 31000 جنيه، وجيرموكوبا 31000، ولاسا 30500جنيه، وجرين جول 32000 جنيه”.

وأفاد التجار أن سعر طن الكارا الاسكتلندي تراوح بين 35000 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه كالتالي صنف “الوردة” 44000 جنيه طن، “النجمة” 37000 جنيه، الجمل 38000 جنيه.

ولفتوا إلى أن صنف كارا “الزاب” الهولندى 35000جنيه، والتفاحة الحمراء 37000، والتفاحة الخضراء 39800 جنيه، والبرج 38000 جنيه وهي أصناف هولندية.

وكشف التجار أن سعر طن الأسبونتا فرنساوى “البرج” 24000 جنيه، و”البرج” الاسكتلندي 25500، هولندى “البرج” 24500، واسبونتا “هتما” 27250 جنيها، واسبونتا “العين” 22500 جنيه.

وأكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس، لـ«المال» أن أسعار التقاوى المتداولة فى مصر حاليا تتراوح من 22 ألفا إلى 44 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن متوسط إنتاجية مصر من العروة الحالية من المحصول المرتقب خلال الصيف المقبل يصل إلى نحو 2.5 مليون طن من ثمار البطاطس.

يذكر أن العروة الصيفية التى تزرع حاليا بتقاوى مستوردة من أوروبا من المتوقع أن يصدر منها 500 ألف طن، من مجموع 2.5 مليون مستهدفة.