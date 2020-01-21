أسعار تصدير الأقطان المصرية تنخفض إلى 1653 جنيها للقنطار

استقرت أسعار تصدير الأقطان المصرية عند مستويات منخفضة تصل إلي 105 سنت/لبرة لأكثر الأصناف التصديرية جيزة 86، ما يعادل من 1653 جنيهًا للقنطار. وأطلق اتحاد مصدري الأقطان المصرية تحذيرًا للشركات المصرية المصدرة من خطورة المضاربات بين الشركات التي من شأنها…

استقرت أسعار تصدير الأقطان المصرية عند مستويات منخفضة تصل إلي 105 سنت/لبرة لأكثر الأصناف التصديرية جيزة 86، ما يعادل من 1653 جنيهًا للقنطار.

وأطلق اتحاد مصدري الأقطان المصرية تحذيرًا للشركات المصرية المصدرة من خطورة المضاربات بين الشركات التي من شأنها خفض السعر عن التكلفة الحقيقية.

والسعر الحقيقي لابد من أن يقترب من 115 سنتا/لبرة ما يعادل 1995 جنيهًا للقنطار، وسط التراجع المستمر لسعر الدولار أمام الجنيه حالياً، وفقًا لعزة قباري رئيس أتحاد مصدري الأقطان.

وسجلت صادرات الأقطان المصرية للموسم التصديري الجاري 2019/2020 ، قرابة 47.5 ألف طن قطن منذ بداية الموسم التصديري في سبتمبر الماضي حتي الآن، وفقًا لقباري.

ويبدأ الموسم التصديري في شهر سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي له.

“أتحاد المصدرين”:أسعار تصدير الأقطان مهددة بسبب تراجع الدولار..وكذلك حصيلة الموسم

وقالت رئيس أتحاد مصدري الأقطان لـ”المال”، أن التراجع المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه، يهدد قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديري الجاري 2019/2020، حيث يخفض من قيمة التعاقدات.

ويواصل سعر الدولار أمام الجنيه التراجع منذ العام الماضي ليقترب حاليًا من 15.74 جنيه ، مقابل مستويات قاربت 17 جنيه يداية العام الماضي وليكسر حاجز 16 جنيه قبل نهاية 2019

وكانت صادرات الأقطان المصرية، قد سجلت قرابة 222 مليون دولار خلال الموسم التصديري الماضي 2018/2019 لكميات بلغت قرابة 1.8 مليون قنطار.

وبلغ حجم محصول القطن لعام 2019، قرابة 1.2 مليون قنطار قطن، مقابل 2.4 مليون قنطار قطن لعام 2018.

يشار إلي أن أتحاد مصدري الأقطان، قد وضع حد أدني لسعر تصدير الأقطان المصرية لا يقل عن 115 سنت لبرة أكتوبر الماضي، وإستمر العمل بالقرار قرابة 47 يومًا، ثم تم إلغاء العمل به بناء علي اجتماع الجمعية العمومية لأتحاد مصدري الأقطان بعد رفض الشركات للقرار، وإستفادة عدد قليل منه من الشركات فقط ، لذا تم إيقاف العمل بالقرار.

ويتم الآن إحتساب سعر التصدير بآليات السوق الحرة وفقًا للعرض والطلب فقط، ولا يوجد حد أدني لسعر تصدير الأقطان المصرية للأسواق الخارجية.

وتعد دول الآسيوية من أكبر الدول المستوردة للأقطان المصرية وسط قرابة 22 دولة سنويًا.