أسعار تذاكر مدينة الثلج في مول مصر سيتي ستارز 2022

شهدت محركات البجث رواجا على مدار الـ 24 ساعة الماضية عن أسعار مدينة الثلج في مول مصر وسيتي ستارز ، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الطقس .

وشهدت مدينة الثلج سيتي ستارز Snow City، اقبالا من الكبار والاطفال، منذ افتتاحها في 2 يوليو 2019، في مول سيتي ستارز بمدينة نصر.. بوابة “المال” تستعرض كل المعلومات التي تخص مدينة الثلج في مول مصر سيتى ستارز 2022 وأسعارها.

مدينة الثلج في مول مصر سيتى ستارز 2022

ويعد مشروع مدينة الثلج “Snow City” نقله كبيرة في المشروعات الترفية بمصر خاصة أنه الأول من نوعه، ويساهم في تشجيع الإقبال على السياحة المصرية، وينعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية في مصر بشكل عام.

مدينة الثلج بسيتي ستارز، المشروع الاستثماري الترفيهي الخامس الذي تدشنه شركة عبدالله العثيم للاستثمار، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه٬ على مساحة 6000 متر مربع.

أسعار مدينة الثلج سيتي ستارز

هناك 3 باقات يستطيع اللاعب استخدامها لدخول مدينة الثلج ولعب الالعاب التي توجد في مدينة الثلج، ومنها:

الباقة الأولى: يستطيع اللاعب من خلال تلك الباقة لعب كل الألعاب بسعر 285 جنيها ماعدا لعبة دراجات الثلج وسيارات التصادم، يستطيع اللاعب لعبهم مرة واحدة وإذا أراد تكرار الموضوع فمن اللازم عليه شراء باقة إضافية، وتلك الباقة تكلف حوالي 50 جنيها لكل لعبة منهم، مقسمة حوالي 40 جنيها سعر اللعبة و 14% ضريبة إضافية.



الباقة الثانية: وهي نفس الباقة الأولى باقة 285، ولكن تم زيادة المدة حتى تصبح 3 ساعات بدل ساعتين، وتكلفة تلك الباقة 350 جنيها.



الباقة الثالثة: تعرف باسم رجل الثلج، وتكلفتها 400 جنيه، وهي نفس الباقة الثانية باقة 350 جنيها، ولكن الفرق أنها تكون لمدة ثلاث ساعات ولكن مع إضافة لعبة تزلج لمدة ساعة.

تمتلك مدينة ثلج سيتي ستارز ساحة ثلجية كبيرة تصل درجة برودتها إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر، كما أن ساحة مدينة الثلج تغطى بحوالي 750 طن من الجليد الذي تم صناعته من الماء النقي، وتلك الساحة تنطبق عليها معايير الأمان والسلامة بهدف توفير بيئة أمنه وثلجية.

ألعاب مدينة الثلج بسيتي ستارز

وتضم مدينة الثلج سيتي ستارز:

– أكثر من 20 نشاطًا مختلفًا للأطفال والبالغين

– ركوب الزلاجات ، و Rope Courses (الكاروسيل)

– كافيه، واماكن انتظار السيارات

– سيارات الجليد

– زورب بول ( كرات التزلج العملاقة )

– منطقة التزلج ومنحدر التزلج، واطارات التزلج

– مدرسة لتعليم التزلج.

ألعاب مدينة الثلج في الطبيعة الثلجية:

زورب بول – Zorb Ball، عبارة عن كرة عملاقة تكون بداخلها وتنزل علي منحدر تلجي فعلاً وتقدر تعمل لايف وفيديوهات وانت بداخلها.

ايس بامبر كار – Ice Bumper Car، عربيات تصادميه ولكن في الثلج.