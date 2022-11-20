أسعار تذاكر كأس العالم 2022.. 220 دولارا للدرجة الأولى و165 للفئة الثالثة

حددت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم بقطر 2022، أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022، حيث تتراوح أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستضم الفريق القطري مع نظيره الإكوادوري بين 2،250 ريال (618 دولارًا ) و 1100 ريال قطري (302 دولار)، بالنسبة للفئة الثالثة، بينما يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية 1600 ريال قطري (439 دولارًا).

“بوابة المال نيوز”تستعرض من خلال التقرير التالي أسعار تذاكر كأس العالم بقطر 2022..

أسعار تذاكر كأس العالم 2022.. دور المجموعات

تبلغ تذاكر دور المجموعات 800 ريال قطري (حوالي 220 دولارا سعر تذكرة الدرجة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 600 ريال قطري (165 دولارا)، أما سعر تذكرة الدرجة الثانية فهو 600 ريال قطري 165 دولارًا ، والفئة الثالثة يبلغ سعر التذكرة 250 ريالا قطريا 69 دولارا .

ترتفع الأسعار في دور الـ16 ، ابتداءً من 350 ريالاً قطرياً (96 دولاراً) للفئة الثالثة ، و 750 ريالاً قطرياً (206 دولارات) للفئة الثانية ، و1000 ريال قطري (حوالي 275 دولاراً) للفئة الأولى.

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 في ربع النهائي

تبدأ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2022 من 750 ريال قطري (206 دولارات) للدرجة الثالثة و1050 ريالا قطريا (288 دولارًا) للدرجة الثانية و1550 ريالًا قطريًا (426 دولارًا) للفئة الأولى.

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 في نصف النهائي

وتصل أسعار تذاكر نصف النهائي إلى 1،300 ريال قطري (357 دولارًا أمريكيًا) للفئة الثالثة ، بينما أسعار الفئة الثانية 2،400 ريال قطري (659 دولارًا و3،480 ريالًا قطريًا (956 دولارًا أمريكيًا) للفئة الأولى.

وسعر تذكرة المباراة النهائية على ملعب لوسيل هو 1600 دولار للدرجة الأولى ، و933 دولارًا للدرجة الثانية ، وحوالي 604 دولارات للدرجة الثالثة.

تذاكر كأس العالم 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أعلن قبل 3 شهور عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، قبل نحو ثلاثة أشهر على انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتصدّر قائمة الأكثر حصولاً على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، لحضور مباريات البطولة، التي تجمع بين مشجعي المنطقة وعشاق الكرة من جميع أنحاء العالم، في استادات متقاربة وبنية تحتية عالمية المستوى.

استادات كأس العالم في قطر

وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر Fifa 2022 اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 وتنتهي 18 نوفمبر 2022، و تقام مباريات كأس العالم في قطر على 8 ملاعب هي: استاد الثمامة- استاد الجنوب- استاد خليفة الدولي استاد البيت- استاد أحمد بن على- استاد المدينة التعليمية- استاد 974- استاد لوسيل..