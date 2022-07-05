أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تثير جدلا وهجوما .. ومغردون: تستفز غالبية المصريين

أثار النجم عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة ، بعد اعلان الشركة المنظمة لحفله القادم بالعلمين 12 يوليو الجاري خلال عيد الأضحى أسعار تذاكر حضور الحفل بمختلف فئاتها :فجاءت تذاكر الحفل كما يلي :

1.250، 1.500، 2.000، 2.500، 3.500، 4.000 ،5.000، 10.000 جنيه مايعادل 555 دولار أمريكي ، ووصلت فئات المنضدة المكونة من 10 و8 أشخاص ل32 ألف جنيه و 40 ألف جنيه أيضا .



وهاجم مغردون تلك الشروط خاصة الأسعار التي وصفوها بـ“المبالغة“ في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها مصر، معتبرين أنها تستفز غالبية المصريين الذين يعانون الآن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مستوى معيشة المصريين

وعلق الجمهور على أسعار الحفل بمزيج من السخرية، إذ علق أحدهم قائلًا: «للأسف مش هقدر احضر لأن الجو حر جدا في الساحل»، بينما علق الآخر: «هي دي أسعار الحفلة ولا أسعار نزولي في الساحل الشمالي لمدة شهر للسياحة والاستجمام.

وهاجمت الناقدة حنان شومان غلاء أسعار تذاكر حفل عمرو دياب عبر حسابها بتويتر فقالت : أسعار تذاكر الحفل، بعدما أعادت نشر البوستر الدعائي له، وعلقت عليه بالقول: “أقسم بالله أنا ما أدفع عشرة جنيه عشان أسمع عمرو دياب حتى لو حيغنيلي لوحدي واللي يزعل يزعل”.

واشترطت الجهة المنظمة للحفل أيضا ضرورة ارتداء زيا موحدا للجمهور يتمثل بارتداء ملابس بيضاء، على أن يقتصر الحضور على من هم أكبر من 21 عاما.

مها متبولي :مازال يحافظ على اسمه ونجوميته منذ 35 عاما وحتى الآن.

أوضحت الناقدة مها متبولي أن منظمي حفل عمرو دياب القادم بمدينة العلمين الساحلية، يدركون جيدا ان الأسعار المطروحة للحفل موجهة لفئة معينة فقط من الجمهور المصري.

وأكدت أن أن هذه الأسعار ليست مرتفعة بالنسبة لتلك الفئات ابدا، لكنها مرهقة جدا لباقي شرائح الجمهور المنتمي للطبقات المتوسطة في مصر.

وأشارت على رغم ارتفاع أسعار تذاكر حفلاته، الا انه يحضرها جمهور كبير ويستمتع بأغنياته القديمة والحديثة لكونه مازال يحافظ على اسمه ونجوميته منذ 35 عاما وحتى الآن.



صلاح عطية: الترفيه في حياة أي إنسان يكون حسب المقدرة والاستطاعة

وعلق المنتج والشاعر الغنائي صلاح عطية فقال : من يريد حضور حفل عمرو دياب بهذه الأسعار فليفعل طالما هو قادر على ذلك.

ويشير الي ان الترفيه في حياة أي إنسان يكون حسب المقدرة والاستطاعة، هناك فئات وطبقات من الجمهور تستطيع دفع هذه الأسعار وطبقات أخرى لا يمكنها.

واستطرد قائلا أن الحفلات الغنائية المدفوعة بأسعار تذاكر معينة لمطرب معين، مثل نجم التمثيل الذي ينتج له مسلسلا ونعلم أنه حصل على أجر بالملايين، معنى ذلك انه يجلب اعلانات للمنتج بأضعاف الملايين التي حصل عليها كأجر عن المسلسل، فاي منتج او منظم عمل ترفيهي يدرك جيدا قيمة الفنان الذي يتعاون معه.