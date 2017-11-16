أسعار بيجو 508 تشهد ارتفاعا بين 20 و25 ألف جنيه

أحمد شوقي قررت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM رفع أسعار بيجو 508 بما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارا من أمس الاربعاء الموافق 16 نوفمبر 2016. وعد هذه الزيادة وصل سعر بيجو 508 إلى 470 ألف جنيه لفئة الـ Access مقابل 450 ألف، و490 ألف للفئة الثاني

أحمد شوقي

قررت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM رفع أسعار بيجو 508 بما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارا من أمس الاربعاء الموافق 16 نوفمبر 2016.

وعد هذه الزيادة وصل سعر بيجو 508 إلى 470 ألف جنيه لفئة الـ Access مقابل 450 ألف، و490 ألف للفئة الثانية Active مقابل 490 ألف جنيه و545 ألف جنيه للفئة الثالثة Allure مقابل 520 ألف جنيه بزيادة 25 ألف لتسجل هذه الفئة أعلى قيمة للزيادة بين الفئات المختلفة للسيارة.

أما الفئة الأعلى من بيجو 508 (GT Line) فسجلت زيادة في أسعارها بواقع 20 ألف جنيه لتصل إلى 595 ألف جنيه مقابل 575 ألف بزيادة 20 ألف جنيه.

ولم تشهد أسعار الطرازات الأخرى لبيجو تحركات في الأسعار لتستقر بيجو 2008 عند 347 ألف للفئة الأولى و375 ألف للفئة الثانية؛ فيما استقرت بيجو 208 عند 335 ألف جنيه، وطراز 3008 عند مستوى 415 ألف للفئة الأولى و450 ألف للفئة الأعلى.

ويصل سعر بيجو 301 إلى 275 ألف جنيه لفئتها الأولى و300 ألف لفئتها الثانية، فيما تباع بيجو 301 بـ 270 ألف، وبيجو 5008 بـ 425 ألف جنيه للفئة الأولى و450 ألف للفئة الثانية.