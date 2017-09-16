أسعار برنت تقفز 3 % والأمريكى يسجل 5 %

خالد بدر الدين



قفزت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 3.3 % خلال الأسبوع الماضى، ليتجاوز 55.6 دولار للبرميل، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ حوالى 5 شهور، بينما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بحوالى 5 % ليصل إلى حوالى 49.89 دولار للبرميل.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام برنت بلغت أعلى مستوى منذ أبريل الماضى، مع تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يوليو هذا العام، بفضل توقعات بزيادة الطلب، واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أمريكية كانت توقفت عن العمل بسبب إعصار هارفى.



وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طلبا أعلى على نفطها في عام2018 ، وأشارت إلى وجود بوادر تحسن بالسوق العالمية، كما أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منتجين خارجها يساهم في تقليص تخمة المعروض.





وأعقب ذلك تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية، قال إن التخمة في الإمدادات تتقلص بفضل قوة الطلب الأوروبي والأمريكي، وانخفاض الإمدادات من دول أوبك والدول المنتجة المستقلة الأخرى.

