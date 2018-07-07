أسعار بترول برنت تهبط 3 % فى أسبوع مع تزايد انتاج السعودية

خالد بدر الدين هبطت أسعار تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 3 % خلال الأسبوع الماضى لتنخفض إلى حوالى 77.1 دولار للبرميل مع تزايد انتاج السعودية و تفاقم توترات الحرب التجارية العنيفة بين بكين واشنطن .وذكرت وكالة رويترز أن أسعار عقود النفط الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت حوالي

خالد بدر الدين



هبطت أسعار تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 3 % خلال الأسبوع الماضى لتنخفض إلى حوالى 77.1 دولار للبرميل مع تزايد انتاج السعودية و تفاقم توترات الحرب التجارية العنيفة بين بكين واشنطن .

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار عقود النفط الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت حوالي 0.5 % ليستقر عند 73.80 دولار للبرميل مع نهاية الأسبوع الماضى برغم أنه سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .

وقال متعاملون إن صعود أسعار الخام الأمريكي ارتفع في جلسة الجمعة بدعم من مشتريات لتغطية مراكز مدينة بعد أن هبط حوالي 2 % في جلسة الخميس عندما تعرض لضغوط من بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة قدرها 1.3 مليون برميل في المخزونات الأمريكية الأسبوع السابق.

وأعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، زاد بمقدار 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو ليصل إلى 863 بزيادة قدرها 100 حفار عن العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم مرة أخرى الأسبوع الماضى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدفع أسعار الوقود للارتفاع وكتب ترامب على «تويتر»: «يجب على أوبك، أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة، وأنها لا تفعل شيئاً يذكر للمساعدة إنهم يدفعون الأسعار للارتفاع أكثر وأكثر

وتراجعت أسعار النفط بعدما نشر ترامب تغريدته وتأثرت أسعار النفط أيضاً بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين إذ حذرت الصين من أنها قد تفرض رسوماً على واردات الخام الأميركية في موعد لم تحدده بعد ردا على رسوم ترامب التى بدأ تنفيذها يوم الجمعة الماضى.

