أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة من فودافون‎

خاص تنشر، بوابة المال، أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة المقدمة، من شركة فودافون مصر بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها. وذكرت الشركة أنها ستطبق من اليوم 1 أكتوبر

خاص

تنشر، بوابة المال، أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة المقدمة، من شركة فودافون مصر بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها.

وذكرت الشركة أنها ستطبق من اليوم 1 أكتوبر