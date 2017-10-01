أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة من فودافون‎

اتصالات وتكنولوجيا أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة من فودافونخاص تنشر، بوابة المال، أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة المقدمة، من شركة فودافون مصر بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها. وذكرت الشركة أنها ستطبق من اليوم 1 أكتوبر 1 أكتوبر، 2017 1 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر خاص تنشر، بوابة المال، أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة المقدمة، من شركة فودافون مصر بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها. وذكرت الشركة أنها ستطبق من اليوم 1 أكتوبرشارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر