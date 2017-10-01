اتصالات وتكنولوجيا

أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة من فودافون‎

خاص تنشر، بوابة المال، أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة المقدمة، من شركة فودافون مصر بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها. وذكرت الشركة أنها ستطبق من اليوم 1 أكتوبر
1 أكتوبر، 2017 1 أكتوبر، 2017

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خاص 

تنشر، بوابة المال، أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة المقدمة، من شركة فودافون مصر بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها. 

وذكرت الشركة أنها ستطبق من اليوم 1 أكتوبر

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