أسعار اليورو .. 5 قروش انخفاضًا بالبنوك

بلغ 20.23 جنيه للشراءهبة محمدقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم إن متوسط سعر اليورو بالبنوك انخفض 5 قروش للشراء ليسجل 20.2396 جنيه، مقابل 20.2904 جنيه أمس، كما تراجع سعر البيع إلى 20.3569 جنيه بدلاً من 20.4098 جنيه أمس الثلاثاء.كان متوسط سعر اليورو قد ارتفع 11 قرشًا نهاية

بلغ 20.23 جنيه للشراء



هبة محمد

قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم إن متوسط سعر اليورو بالبنوك انخفض 5 قروش للشراء ليسجل 20.2396 جنيه، مقابل 20.2904 جنيه أمس، كما تراجع سعر البيع إلى 20.3569 جنيه بدلاً من 20.4098 جنيه أمس الثلاثاء.

كان متوسط سعر اليورو قد ارتفع 11 قرشًا نهاية مايو الماضي ليحقق 20.2125 جنيه و20.3297 جنيه للشراء والبيع في 31 مايو.

وتذبذب سعر اليورو والعملات الأخرى بصورة واضحة بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

فيما استقر متوسط سعر الدولار بالبنوك عند 18.0388 جنيه و18.1418 جنيه للبيع والشراء على الترتيب خلال تعاملات اليوم الأربعاء.