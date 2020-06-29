أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك الإثنين 29-6-2020

يتصدر بنك البركة قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر

تراجعت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بقيمة 12 قرشا عن تداولات أمس في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وارتفع اليورو خلال الشهر الحالي بنسبة 3.4% حسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصرى، ليصعد فوق 18 جنيها فى أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وتقوم البنوك المحلية بتحديد أسعار اليورو وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وجاء متوسط أسعار اليورو خلال التداولات فى السوق المصرفية المصرية، عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.36 للبيع، وفقًا للبنك المركزى المصرى.

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو فى بنك مصر ارتفاعًا يتخطى مستوى 10 قروش، ليصل إلى 18.06 للشراء، و18.25 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 18.06 جنيه للشراء، و18.25 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 18.02 جنيه للشراء، و18.38 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان قرشين عن تداولات أمس، ليبلغ 17.98 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقاري

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك العقاري أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، في تعاملات الخميس الماضي، عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.26 للبيع. سندات يورو

سعر صرف اليورو ببنك تنمية الصادرات

كما ارتفع سعر اليورو فى ببنك تنمية الصادرات ، ليصل إلى 18.08 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع خلال التداولات.

سعر اليورو فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات عن تداولات أمس، ليصل إلى 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع خلال التداولات.

سعر اليورو فى بنك بلوم

ودخل بنك بلوم قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع خلال التداولات. سندات يورو

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران، 18.10 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده، 18.04 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.