أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخميس 11ـ6-2020

مرتفعًا بشكل طفيف عن تعاملات أمس

واصلت أسعار اليورو الأوروبي ارتفاعها لتسجل أعلى مستوى خلال 270 يومًا الماضية، مرتفعًا عن تداولات أمس 8 قروش.

وارتفع اليورو خلال الست أيام الأولى من الشهر الجاري بنسبة 3.2% حسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصرى، ليصعد الأوروبي فوق 18 جنيها فى أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وارتفع اليورو 0.25% مقابل الدولار الأمريكى ليصل إلى 1.1367 دولار، وهو أعلى مستوياته فى نحو ثلاثة أشهر.

وفي الأسبوع نفسه، صعدت العملة الموحدة 2.4% وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى.

وأمام الفرنك السويسرى، وهو أيضا عملة ملاذ آمن أخرى، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.08645.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات اليوم الخميس على النحو التالى:

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو فى بنك مصر ارتفاعًا يتخطي مستوى 10 قرشًا عند مستوى 18.26 جنيه للشراء، 18.48 جنيه للبيع عن تداولات أمس.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 18.26 جنيه للشراء، 18.48 جنيه للبيع عن تداولات أمس. سندات يورو

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 18.27 جنيه للشراء، و18.57 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 40 قرشًا عن تداولات أمس، ليبلغ 18.10 جنيه للشراء، و18.50 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 18.26 جنيه للشراء، و18.48 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

كما ارتفع سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 18.28 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.26 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 18.27 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده، 18.14 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع