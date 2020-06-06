أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم السبت 6ـ6-2020

ارتفع اليورو خلال الأيام السبعة المنقضية 3.2% عن تعاملات الأحد الماضى، ليصل إلى 18.18 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع يوم الخميس ، مقابل 17.37 جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع يوم الأحد، حسب متوسط السعر بالبنك المركزى المصرى، ليصعد الأوروبى فوق 18 جنيها فى أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وعلى صعيد البنوك الحكومية، جاء اليورو الأوروبى فى بنكى الأهلى ومصر عندي مستوى 18.06 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع في أخر تداولات له بأمس الخميس.

وارتفع اليورو 0.25% مقابل الدولار الأمريكى ليصل إلى 1.1367 دولار، وهو أعلى مستوياته فى نحو ثلاثة أشهر.

وفي الأسبوع نفسه، صعدت العملة الموحدة 2.4% وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى.

وأمام الفرنك السويسرى، وهو أيضا عملة ملاذ آمن أخرى، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.08645.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات اليوم الخميس على النحو التالى:

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو فى بنك مصررتفاعًا يتخطي مستوى 50 قرشًا ليصل إلى 18.06 جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 18.06جنيه للشراء، و18.39 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء، و18.16 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 40 قرشًا عن تداولات أمس، ليبلغ 18.09 جنيه للشراء، و18.28 للبيع. منطقة اليورو

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، فى تعاملات الخميس الماضى، عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.27 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

كما ارتفع سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 18.08 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع خلال تداولات الأسبوع الماضى.

سعر اليورو فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات الخميس، مسجلًا 18.09 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.08 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 18.04 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده، 18.04 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع