أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك المصرية الأحد 14-6-2020

ارتفعت أسعار اليورو الأوروبى أكثر من 10 قروش فى أغلب البنوك عن تداولات أمس، طبقًا للمسح الذي تجريه جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك المصرية بشكل يومى.

وتقوم البنوك المحلية بتحديد أسعار اليورو وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

يتزامن ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه مع تحقيق الأخير هبوطا أمام باقى العملات الأجنبية ويتصدرها الدولار.

وجاء متوسط أسعار اليورو خلال تداولات اليوم الخميس فى السوق المصرفية المصرية، عند مستوى 17.93 جنيه للشراء، و18.08 للبيع، وفقًا للبنك المركزى المصرى.

وجاءت الأسعار بالبنوك العاملة فى السوق المحلية خلال تداولات اليوم الأحد على النحو التالي:

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو فى بنك مصر ارتفاعًا يتخطى مستوى 10 قروش ليصل إلى 18.06 للشراء، و18.38للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 18.06جنيه للشراء، و18.38 للبيع. ATHENS, GREECE , JANUARY 12: Euro coins with a Greek symbols on Monday 12. 2015 in Athens.Photo by MIlos Bicanski/Getty Images

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.56 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان 40 قرشًا عن تداولات أمس، ليبلغ 18.10 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك العقارى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، في تعاملات أمس، عند مستوى 18.10 جنيه للشراء، و18.27 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

كما ارتفعت سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 18.13 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع خلال تداولات الأسبوع الماضى.

سعر اليورو فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات عن تداولات أمس، مسجلًا 18.27 جنيه للشراء، و18.50 للبيع. منطقة اليورو

سعر اليورو فى بنك بلوم

ودخل المصرف فى بنك بلوم قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.26 جنيه للشراء، و18.50 للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران، 18.10 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده، 18.26 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع