أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 12ـ6-2020

ارتفع اليورو أكثر من 1.09% خلال تداولات الأسبوع الماضي مقابل الجنيه بقيمة 22 قرشًا في أغلب البنوك لتواصل أسعار اليورو الأوروبي ارتفاعها لتسجل أعلى مستوى خلال 278 يومًا الماضية.

وارتفع اليورو خلال الأيام الستة الأولى من الشهر الجاري بنسبة 3.2% حسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصرى، ليصعد الأوروبي فوق 18 جنيها فى أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وارتفع اليورو 0.25% مقابل الدولار ليصل إلى 1.1367 دولار، وهو أعلى مستوياته فى نحو ثلاثة أشهر.

وفي الأسبوع نفسه، صعدت العملة الموحدة 2.4% وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى.

وأمام الفرنك السويسرى، وهو أيضا عملة ملاذ آمن أخرى، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.08645.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات أمس الخميس على النحو التالى:

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو فى بنك مصر ارتفاعًا يتخطي مستوى 20 قرشًا خلال الأسبوع الماضي ليصل عند مستوى 18.26 جنيه للشراء، 18.48 جنيه للبيع عن تداولات أمس. ATHENS, GREECE , JANUARY 12: Euro coins with a Greek symbols on Monday 12. 2015 in Athens.Photo by MIlos Bicanski/Getty Images

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 18.26 جنيه للشراء، 18.48 جنيه للبيع عن تداولات أمس.

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات الأسبوع الماضي أكثر من 19 قرشا ليصل إلى 18.27 جنيه للشراء، و18.57 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 40 قرشًا خلال الأسبوع ليبلغ 18.10 جنيه للشراء، و18.50 للبيع. منطقة اليورو

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 18.26 جنيه للشراء، و18.48 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

كما ارتفع سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 18.28 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.26 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 18.27 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده 18.14 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع